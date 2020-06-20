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МИД собрал актуальные данные по режимам въезда и выезда в зарубежных странах в связи с COVID-19

20.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МИД собрал актуальные данные по режимам въезда и выезда в зарубежных странах в связи с COVID-19

В МИД Беларуси подготовили обзор действующих сейчас режимов въезда и выезда в зарубежных странах в связи с распространением COVID-19, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости.

В министерстве обратили внимание на то, что вводимые властями государств меры регулярно пересматриваются и корректируются. Поэтому для получения актуальной информации о действующем порядке въезда и возможных ограничениях рекомендуется в первую очередь обращаться в загранучреждения страны основного назначения, а также дипломатические представительства государств транзитного следования.

В МИД также отметили, что вводимые в разных странах ослабления карантинных ограничений несущественно влияют на свободу перемещения. В большинстве государств сохраняются меры, в той или иной степени затрудняющие поездки и пересечение границ.

Тем временем, помощь в возвращении на родину оказана уже примерно 8,2 тыс. белорусов. Они также продолжают прибывать в республику в индивидуальном порядке разными маршрутами.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД Беларуси подготовили обзор действующих сейчас режимов въезда и выезда в зарубежных странах в связи с распространением COVID-19, сообщает корреспондент...
 
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