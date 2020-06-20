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МИД собрал актуальные данные по режимам въезда и выезда в зарубежных странах в связи с COVID-19
20.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В МИД Беларуси подготовили
В министерстве
Тем временем, помощь в возвращении на родину оказана уже примерно 8,2 тыс. белорусов. Они также продолжают прибывать в республику в индивидуальном порядке разными маршрутами.
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В МИД Беларуси подготовили обзор действующих сейчас режимов въезда и выезда в зарубежных странах в связи с распространением COVID-19, сообщает корреспондент...
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