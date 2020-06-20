



Первый этап избирательной кампании – сбор и подача в территориальные комиссии подписей в поддержку выдвижения кандидатами – завершился в Беларуси 19 июня.





Sputnik, необходимое количество в ЦИК предоставили группы Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. Как видим, Светланы Тихановской в списках нет. Что произошло и соответствует ли эта информация действительности, надо уточнять. Как сообщает информационное агенствонеобходимое количество в ЦИК предоставили группы Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. Как видим, Светланы Тихановской в списках нет. Что произошло и соответствует ли эта информация действительности, надо уточнять.

Точно так же, как вызывает сомнения у экспертов сообщение о собранных 100 тысячах подписей за Канопацкую, Дмитриева и Черечня.

Лидер по числу собранных подписей – Лукашенко. На втором месте идет Виктор Бабарико, однако из-за задержания самого политика и его сына у штаба возникли проблемы с подачей подписей в ряде районов. Замыкает тройку лидеров по числу подписей Валерий Цепкало.





С 20 июня стартует следующий этап – выдвижение кандидатов в президенты. До 4 июля включительно потенциальные кандидаты должны подать пакет документов, в который входят, помимо собранных за выдвижение подписей, декларация о доходах и автобиография.





В случае соответствия претендентов требованиям законодательства и подтверждения не менее 100 тысяч подписей, претендент будет зарегистрирован – вплоть до 14 июля.





Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.



