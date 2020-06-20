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Тихановской в списках нет
Источник материала: Партизан
Второй этап выборов начинается в Беларуси. Потенциальные кандидаты в президенты должны подать в Центральную избирательную комиссию пакет документов до 4 июля.
Первый этап избирательной кампании – сбор и подача в территориальные комиссии подписей в поддержку выдвижения кандидатами – завершился в Беларуси 19 июня.
Как сообщает информационное агенство
Точно так же, как вызывает сомнения у экспертов сообщение о собранных 100 тысячах подписей за Канопацкую, Дмитриева и Черечня.
Лидер по числу собранных подписей – Лукашенко. На втором месте идет Виктор Бабарико, однако из-за задержания самого политика и его сына у штаба возникли проблемы с подачей подписей в ряде районов. Замыкает тройку лидеров по числу подписей Валерий Цепкало.
С 20 июня стартует следующий этап – выдвижение кандидатов в президенты. До 4 июля включительно потенциальные кандидаты должны подать пакет документов, в который входят, помимо собранных за выдвижение подписей, декларация о доходах и автобиография.
В случае соответствия претендентов требованиям законодательства и подтверждения не менее 100 тысяч подписей, претендент будет зарегистрирован – вплоть до 14 июля.
Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.
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Второй этап выборов начинается в Беларуси. Потенциальные кандидаты в президенты должны подать в Центральную избирательную комиссию пакет документов до 4 июля.
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