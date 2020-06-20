ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

20.06.2020 10:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президент: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

Боль и горе, которые люди пережили во время войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 20 июня, во время церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что 2020-й год проходит под знаком священного для жителей страны праздника – юбилея Великой Победы.

По его словам, самое непостижимое последствие той войны – геноцид мирного населения.

Он продолжил, отметив, что невозможно понять, как фашисты смогли убивать безоружных людей.

Президент добавил, что это звучит дико и страшно, однако нельзя называть произошедшее в те годы щадящими словами, поскольку на белорусской земле творились зверства в годы Великой Отечественной войны.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боль и горе, которые люди пережили во время войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Такой-сякой, а сало любит! Лукашенко: Москва доставляет не проблемы, а удовольствие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика