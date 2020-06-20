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Президент: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой
Источник материала: ОНТ
Боль и горе, которые люди пережили во время войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 20 июня, во время церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района,
Президент отметил, что 2020-й год проходит под знаком священного для жителей страны праздника – юбилея Великой Победы.
По его словам, самое непостижимое последствие той войны – геноцид мирного населения.
Он продолжил, отметив, что невозможно понять, как фашисты смогли убивать безоружных людей.
Президент добавил, что это звучит дико и страшно, однако нельзя называть произошедшее в те годы щадящими словами, поскольку на белорусской земле творились зверства в годы Великой Отечественной войны.
Фото: БЕЛТА
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Боль и горе, которые люди пережили во время войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр...
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