Президент: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

Источник материала: ОНТ

Боль и горе, которые люди пережили во время войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 20 июня, во время церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что 2020-й год проходит под знаком священного для жителей страны праздника – юбилея Великой Победы.

По его словам, самое непостижимое последствие той войны – геноцид мирного населения.

Он продолжил, отметив, что невозможно понять, как фашисты смогли убивать безоружных людей.

Президент добавил, что это звучит дико и страшно, однако нельзя называть произошедшее в те годы щадящими словами, поскольку на белорусской земле творились зверства в годы Великой Отечественной войны.

Фото: БЕЛТА

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