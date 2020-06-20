Бабарико предложил референдум – но зачем, почему и как? Вот ответы на эти вопросы

Источник материала: KYKY

Вчера, 19 июня, команда Бабарико показала записанное заранее его видеообращение. В ролике Виктор предложил провести референдум:

«Я предлагаю провести республиканский референдум по изменению Конституции и попробовать ее вернуть, взяв за образец Конституцию 1994 года. В ней уже было предусмотрено ограничение президентских сроков, и разграничение трех ветвей власти, и было закреплено право народа на определение своей судьбы. Я уверен, раз мы за месяц собрали 400 тысяч подписей, то за два месяца соберем 450 тысяч людей, которые готовы будут сделать свою страну такой, в которой будет напрочь отсутствовать хамство и будет уважение к народу. Нам нужно сделать всего несколько шагов.

1. Сформировать инициативную группу больше 100 человек.

2. В рамках работы ИГ четко сформулировать те изменения, которые должны найти отражения в вопросах референдума.

3. Собрать 450 тысяч тысяч подписей.

Это покажет единство беларуского народа, его стремление к народовластию. И я думаю, независимо от того, кто будет 9 августа объявлен победителем, к Новому году Беларусь будет с новой Конституцией».

Это возможно? Что это изменит? 6 простых вопросов о референдуме

Штаб Виктора Бабарико ответил на 6 самых распространенных вопросов о референдуме.

Вопрос: Зачем проводить референдум пока не прошли выборы?

Ответ: Чтобы сделать неизбежной проведение конституционной реформы и возврат к парламентско-президентской республике.

Вопрос: Какая разница, что решат на референдуме, если будет избран тот же президент?

Ответ: Президент — это набор полномочий. Очень многие полномочия президента появились только в редакции Конституции 1996 года. Например, исчезнет норма о том, что акты президента сильнее Закона, и будет обеспечено верховенство закона.

Вопрос: Какой толк в парламентской республике, если парламент у нас сами знаете какой?

Ответ: Конституция 1994 года изначально не предусматривала такой орган как Национальное собрание – был однопалатный парламент, Верховный Совет. Принятие новой редакции Конституции будет означать роспуск Национального собрания и проведение выборов в Верховный совет. Также пропадут некоторые другие органы, например Комитет государственного контроля.

Вопрос: Какая разница, как называется парламент, если выборы будут нечестные.

Ответ: Если референдум состоится и народ примет решение о восстановлении Конституции в первоначальной редакции, причем это решение будет соответствовать действительной воле большинства, это будет означать, что выборы проводятся честно.

Вопрос: У вас хватит ресурсов провести ещё и Референдум?

Ответ: Мы уверены, что сможем быстро собрать 450 000 подписей и это не будет большой сложностью. Мы продолжаем продвигать нашу повестку – говорим о существующих проблемах, и о том, как их решить.

Вопрос: Кто потеряет работу?

Ответ: Национальное собрание – точно, КГК – точно. Практически по всем остальным остающимся органам большие вопросы по полномочиям, т.к. и ЦИК, и Кабинет министров и все остальное подотчетны Верховному совету. Поэтому на самом деле, мы думаем, что Верховный совет после избрания просто переформирует все органы. И, наверное, Совмин тоже сразу будет нелегитимен, т.к. Кабинет министров будет вместо него.

P.S. Сегодня, 20 июня команда Бабарико подала документы в ЦИК. Мы знаем, что их уже приняли.

Доброе утро! Сегодня в 10:00 адвокаты подают документы необходимые для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь. — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 20, 2020