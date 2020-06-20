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Из Ясельды достали необычную лодку

20.06.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Такому экспонату место в музее. Необычной конструкции лодку извлёк из Ясельды житель деревни Чемерин Пинского района Николай Колесникович. Она оказалась разборной.

Из Ясельды достали необычную лодку

– Лодку пригнало течением, – рассказывает Николай Васильевич. – Сначала несколько недель она стояла на яме вверх по течению реки, зацепилась за коряги. А потом её принесло к мосту.

На берег нетипичное для Полесья плавсредство вытащили с помощью машины. Сегодня оно уже в разобранном состоянии «отдыхает» на траве за сараем сельчанина. Лодка выполнена из листов пропитанной специальным раствором фанеры, надёжно соединённых между собой прорезиновыми листами. Имеет двойное дно на случай повреждения.

Таких лодок на Полесье нет. Полешуки в своей повседневной жизни используют обычные плоскодонки, способные ходить как по реке, так и мелководью. И перевозить их с места на место нет необходимости. Они всегда наготове стоят на реке в ожидании хозяина.

Из Ясельды достали необычную лодку

Николай Колесникович предполагает, что извлечённое им из Ясельды плавсредство ранее могло быть использовано военными, а потом оказалось на «гражданке».

Николаю Васильевичу лодка эта не нужна. И он готов отдать её тому, кто пожелает использовать его находку в качестве украшения во дворе или на даче. Сейчас модно устанавливать в саду старую телегу на деревянном ходу, конную косилку, ступу, другие предметы сельского была. Быть может, кого-то заинтересует необычная лодка. Приезжайте, забирайте…

 
 
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  Такому экспонату место в музее. Необычной конструкции лодку извлёк из Ясельды житель деревни Чемерин Пинского района Николай Колесникович. Она оказалась...
 
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