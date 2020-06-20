В Беларуси появилась частная охранная организация, сотрудникам которой разрешено применять оружие

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №227, которым ООО "ГардСервис" предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





При этом компании разрешено с соблюдением требований законодательства приобретать в собственность, хранить и передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему для оказания охранных услуг. О заключении и прекращении договоров на оказание охранных услуг "ГардСервис" обязано информировать Министерство внутренних дел.

В приложении к указу перечислены услуги, которые может оказывать компания. Это охрана объектов и имущества, прием сигналов тревоги систем охранной и тревожной сигнализации и реагирование на эти сигналы, перевозка и охрана имущества, сопровождение товаров и транспортных средств, проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны.

Сотрудники ООО "ГардСервис" должны являться гражданами Беларуси, проходить проверку в органах внутренних дел и государственной безопасности, а также соответствовать требованиям, установленным для работников военизированной охраны. При выполнении должностных обязанностей они имеют право на ношение, хранение, применение и использование служебного и гражданского оружия, специальных средств и физической силы в порядке, установленном законодательством для работников военизированной охраны.