ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси появилась частная охранная организация, сотрудникам которой разрешено применять оружие

20.06.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №227, которым ООО "ГардСервис" предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси появилась частная охранная организация, сотрудникам которой разрешено применять оружие

При этом компании разрешено с соблюдением требований законодательства приобретать в собственность, хранить и передавать своим работникам служебное и гражданское оружие и боеприпасы к нему для оказания охранных услуг. О заключении и прекращении договоров на оказание охранных услуг "ГардСервис" обязано информировать Министерство внутренних дел.

В приложении к указу перечислены услуги, которые может оказывать компания. Это охрана объектов и имущества, прием сигналов тревоги систем охранной и тревожной сигнализации и реагирование на эти сигналы, перевозка и охрана имущества, сопровождение товаров и транспортных средств, проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств и систем охраны.

Сотрудники ООО "ГардСервис" должны являться гражданами Беларуси, проходить проверку в органах внутренних дел и государственной безопасности, а также соответствовать требованиям, установленным для работников военизированной охраны. При выполнении должностных обязанностей они имеют право на ношение, хранение, применение и использование служебного и гражданского оружия, специальных средств и физической силы в порядке, установленном законодательством для работников военизированной охраны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №227, которым ООО "ГардСервис" предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ опубликован на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика