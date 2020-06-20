Лукашенко назвал главную задачу всех белорусов

Источник материала: ОНТ

Главная общая задача – защитить страну, заявил в субботу, 20 июня, Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что, получив независимость, белорусский народ за короткое время смог построить красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.

По его словам, нет никакой катастрофы, но при этом «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

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