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Лукашенко назвал главную задачу всех белорусов

20.06.2020 11:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назвал главную задачу всех белорусов

Главная общая задача – защитить страну, заявил в субботу, 20 июня, Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что, получив независимость, белорусский народ за короткое время смог построить красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.

По его словам, нет никакой катастрофы, но при этом «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

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Главная общая задача – защитить страну, заявил в субботу, 20 июня, Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии открытия мемориального комплекса...
 
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