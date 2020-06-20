«Источников для роста нет». Поднимут ли зарплаты перед выборами и что будет с курсом рубля

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль с начала года ослабел к доллару и евро на 13,4%. Однако некоторые аналитики считают, что пик девальвации уже миновал и ближе к выборам рубль по отношению к доллару окрепнет. Если конечно власти не включат печатный станок, что неизбежно приведет к девальвации. Чиновники обещали бюджетникам рост зарплат в 2020 году, однако в первом полугодии, которое уже почти закончилось, ничего такого не случилось. Вероятно, власти оставляли этот козырь до выборов президента. Но, по мнению аналитиков, в бюджете на это просто не осталось средств. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, что будет с ценами на нефть, газ и валюту до президентских выборов и после них, а также стоит ли ждать повышения зарплат и пенсий в этом году.





«Когда экономика устойчиво падает, вырасти доходам неоткуда»

Старший аналитик компании «Альпари Евразия «Вадим Иосуб говорит, что цены на нефть и газ для Беларуси не изменятся ни до выборов, ни после них. По крайней мере в этом году.

— Наши выборы, как бы они ни закончились, на цену ни на нефть, ни на газ не повлияют. Это внешние контракты. Если говорим о газе, то это контакты с Россией. Если о нефти, то это тоже по большей части контракты с Россией. Мы практически все покупаем по мировым ценам или по каким-то формулам так или иначе завязанным на мировых ценах, — поясняет аналитик. — Газ мы берем по фиксированной цене — 127 долларов за 1000 кубометров. Пытались поторговаться, ссылаясь на то, что даже у Европы уже цены ниже, но Газпром ответил, что до конца этого года он ничего менять не готов. Есть контракт и будет эта цена. Поговорить о какой-то другой можно будет на следующий год, но при этом закрыв конфликт по оплате газа. Россия считает, что мы ей должны около 160 миллионов долларов, а Беларусь считает, что не должна.

По словам Вадима Иосуба, на ценах на нефть для нашей страны выборы тоже никак не скажутся. «Есть мировые цены на нефть. Есть цена на российскую нефть марки Urals, которая ходит вслед за мировыми ценами. Есть формула цены, по которой мы покупаем нефть у России — это рыночная цена минус пошлина на экспорт нефти плюс некоторая премия, которую, вроде как, договорились нам компенсировать по итогам года. Об этом заявлял российский посол, говорил, что речь может идти о сумме 60−70 миллионов долларов», говорит аналитик.

— Чисто теоретически могло бы быть какое-то давление со стороны России, связанное с событиями вокруг Белгазпромбанка . Но, судя по последней риторике российской стороны, они не склонны эту историю политизировать. И пока заявления соседей довольно мягкие, — отмечает эксперт.

А вот с курсом белорусского рубля могут произойти некоторые изменения. Однако пока нельзя сказать когда — после выборов или уже до.

— С валютой есть некоторая загадка, связанная непосредственно с совещанием банкиров у главы государства (оно прошло 19 июня. - Прим. ред.). До этого мы несколько лет говорили о том, что на валютном рынке у нас все более или менее стабильно, курсообразование рыночное: спрос растет — курс растет, спрос падает — курс падает. Никаких подвохов ждать не надо. На совещании, как мне кажется, прозвучало несколько тревожных вещей, которые на первый взгляд снижают независимость Нацбанка в проводимой им денежно-кредитной политике, — говорит Вадим Иосуб. — Во-первых, прозвучало прямое указание, что и когда делать со ставкой рефинансирования. Во-вторых, что Нацбанк наравне с правительством должен отвечать за рост экономики и, что совсем удивительно, за доходы населения.

Эксперт считает, что в этих условиях качество денежно-кредитной политики Нацбанка может ухудшиться. И если оно ухудшится, то белорусский рубль будет слабеть.

— Но насколько ухудшится качество политики и насколько сильным будет вмешательство администрации в решения по денежно-кредитной политике, пока судить невозможно. Исходя из того, что было сказано на совещании, высок риск ухудшения макроэкономической и финансовой стабильности. И это может привести к ослаблению национальной валюты. Когда и насколько пока предположения делать рано. Это может начаться как после выборов, так уже и сейчас, — продолжает аналитик.





Рост реальных доходов населения сейчас эксперт считает невозможным ни при каких обстоятельствах.

— Реальный доход, это, условно говоря, то, что ты можешь купить на полученные деньги. Здесь события могут развиваться по двум сценариям. Либо власти будут исходить из возможностей бюджета, либо попытаются включить печатный станок. Понятно, что в условиях кризиса доходы бюджета падают. Никаких источников для роста зарплат, пенсий нет. Максимально, что можно сделать в преддверии выборов — это хотя бы не дать им упасть в номинальном выражении. А после выборов доходы могут начать и падать, — говорит Вадим Иосуб. — Альтернативный сценарий — если нет денег в бюджете, можно попробовать их напечатать. Но это гарантированно приведет к росту инфляции. И в случае такой подачки население через месяц, два, три станет беднее, чем было. Условно говоря, напечатали денег, повысили зарплаты на 10%. Но в результате цены вырастут на 12%. То есть зарплаты выросли, но купить на них можно будет меньше, чем на зарплаты до повышения.

Эксперт отмечает, что для устойчивого роста зарплат по экономике и зарплат бюджетников экономика должна устойчиво расти, доходы бюджета стабильно увеличиваться. Тогда можно говорить о повышении доходов. Когда экономика устойчиво падает, вырасти доходам неоткуда.

«Индексирование пенсий и зарплат бюджетников — это нормальный процесс, правительство пойдет на это»

Директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин напротив считает, что зарплаты бюджетников и пенсии, как и обещали, в этом году будут расти.

— Пойдет ли правительство на такой шаг в ближайшее время? На мой взгляд, да. Индексирование пенсий и зарплат бюджетников — это нормальный экономический процесс. Пессимисты могут возразить, что в бюджете на эти цели может не найтись денег, поскольку пандемия COVID-19 привела к существенному сокращению экспорта. Отчасти это верно, но Минфин периодически проводит размещение государственных облигаций, чтобы использовать привлеченные средства для финансирования бюджетных расходов, — подчеркивает эксперт. — К примеру, 7 мая были размещены еврооблигации Минфина с датой погашения 1 мая 2025 года на сумму 10 миллиардов российских рублей. На этой неделе Минфин разместил два выпуска долларовых еврооблигаций с погашением через 5 и 10 лет соответственно. Объем пятилетних евробондов составил 0,5 миллиарда долларов при ставке доходности 6,125%, а десятилетних — 0,75 миллиарда долларов при доходности 6,375%.

Александр Сабодин отмечает, что спрос со стороны инвесторов на оба выпуска составил 4,8 миллиарда долларов. Спрос на бумаги оказался выше предложения практически в 4 раза, что указывает на высокий интерес инвесторов.

— Сможет ли Минфин еще привлечь средства? Проблем сейчас нет никаких, поскольку доходность белорусских облигаций предполагает хорошую премию, как к американским, так и к российским бондам. Иностранные инвесторы сейчас активно скупают активы, в поисках более высокой, чем в США, доходности. Как я отмечал выше, сейчас в США ставка по избыточным резервам находится на историческом минимуме 0,1% и это негативный фактор для американских государственных облигаций, — говорит эксперт. — Экс-министр финансов Максим Ермолович два месяца назад анонсировал планы Минфина по привлечению 30 миллиардов российских рублей через выпуск еврооблигаций. Третью часть министерство финансов привлекло в мае, в ближайшие недели можно ожидать новых размещений долговых бумаг. Какое влияние выпуск данных облигаций окажет на курс белорусского рубля? Вызовет ли этот процесс очередную девальвацию? На мой взгляд, нет, поскольку Минфин привлекает долгосрочные бумаги и для 2020 года это не несет в себе существенных рисков.

По словам эксперта, ближе к выборам курс доллара по отношению к белорусскому рублю слегка снизится.

— Белорусский рубль с начала года подешевел к доллару и евро на 13,4%. Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на мировую экономику, что в конечном итоге привело к распродажам валют развивающихся рынков. На мой взгляд, пик девальвации пройден и во второй половине лета мы увидим снижение котировок USD/BYN в область 2,3, — отмечает эксперт. — На котировки национальной валюты сильное влияние оказывают несколько факторов.

Во-первых, как говорит Александр Сабодин, белорусский рубль относится к валютам развивающихся рынков и сильно зависит от политики Федеральной резервной системы США. В периоды, когда ФРС смягчает условия монетарной политики, валюты развивающиеся рынки чувствуют себя хорошо, что мы и наблюдаем с апреля текущего года.

— Во втором квартале мы видим укрепление не только нашего рубля, но и российского, украинской гривны, казахского тенге. Ставка по избыточным резервам в Соединенных Штатах сейчас находится на историческом минимуме и составляет 0,1% — этот уровень был установлен в середине марта, — приводит данные эксперт. — Руководители ФРС на своем последнем заседании 10 июня заявили о том, что будут удерживать ставку на этом уровне в течение двух ближайших лет. Для валют развивающихся рынков это хороший сигнал.





«Во-вторых, белорусский рубль коррелирует с ценами на нефть», говорит Александр Сабодин.

— Два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода направляют на экспорт нефтепродукты, стоимость которых зависит от мировых цен на черное золото, — продолжает эксперт. — Нельзя обойти стороной и деятельность Национального банка Беларуси, который таргетирует корзину валют, где 50% приходится на российский рубль. Поскольку белорусский экспорт в значительной степени ориентирован на российский рынок, то российская валюта оказывает влияние на ценообразование белорусского рубля. В свою очередь валюта России взаимосвязана с нефтяными котировками.

Нефтяной рынок после весеннего обвала стабилизировался и демонстрирует хороший рост котировок.

— Страны ОПЕК+ с 1 мая сокращают добычу углеводородов, что позволит сбалансировать рынок после пандемии COVID-19. Это оглашение рассчитано на два года, и Международное энергетическое агентство ожидает существенного снижения запасов нефти в хранилищах стран Организаации экономиического сотруудничества и развиития. На мой взгляд, это фактор позволит нефтяным ценам продемонстрировать рост на 10−15% и закрепиться выше уровня 45 долларов за баррель. Отмечу, что цены на природный газ не смогут продемонстрировать столь сильного роста котировок, поскольку в мире сейчас наблюдается существенный избыток газа. Россия, Катар и США в последние три года нарастили производственные мощности, и теперь предложение намного превышает спрос. Думаю, цены на природный газ будут находиться на текущем уровне до ноября, после чего, учитывая холодное время года, можно ожидать сезонного роста цен на 10−15%.

Еще один фактор который, повлияет на курс белорусского рубля — это динамика денежной массы. По данным Нацбанка, в мае темп роста денежной массы в национальном определении увеличился на 19,35%. По словам эксперта, средний темп прироста денежной массы с 2019 года составляет 20,5% в годовом выражении. Столь высокий рост не позволит рублю серьезно укрепиться — это сильный сдерживающий фактор.