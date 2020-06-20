Станислав Черчесов: ряд интересных игроков в чемпионате Беларуси обратили на себя внимание

- Смотрели ли вы во время самоизоляции матчи чемпионата Беларуси? Может, что-то еще более экзотическое — Никарагуа, Таджикистан?

- Пандемия, как это ни странно, помогла болельщикам и специалистам обратить внимание на белорусский чемпионат, потому что три последних месяца все очень скучали по футболу. Я тоже не стал исключением и включал телевизор, когда транслировались матчи с участием наших соседей. В первых турах большинство команд выглядели не слишком выразительно, затем начали набирать форму, и качество игры улучшилось. В Беларуси играет немало российских футболистов, что тоже является немаловажным фактором. Не хотел бы делать выводы об уровне чемпионата, но ряд интересных игроков там обратили на себя внимание. Ну а за чемпионатами Таджикистана и Никарагуа я целенаправленно не следил, — приводит слова тренера