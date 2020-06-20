А что остаётся? Макей верит, что ему на пару с Тертелем удался серьезный разговор с послами ЕС

"Был серьезный, прагматичный, заинтересованный разговор. Что касается поведения председателя комитета госконтроля, то я должен сказать, что, на мой взгляд, он представил достаточно серьезные, убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Как известно, в любых странах такие вещи наказываются, и наказываются очень серьезно", - сказал Макей (цитата БелТА).









фото sb.by





afn.by Стоит напомнить, что в 2010 году заявлял о неопровержимых доказательствах о провокациях со взрывчаткой от оппозиции, пишет









Глава МИД РБ также отреагировал высказывания европейских дипломатов о поведении главы КГК.





"Если дипломаты рассматривают подобного рода приглашение в МИД и доведение до них официальной информации как проявление какой-то агрессивности со стороны руководителей и представителей тех или иных государственных органов, то возникает вопрос - тот ли дипломат здесь находится и правильно ли он выполняет свою работу», - заявил Макей.





"Мы как продолжали практику приглашения руководителей дипмиссий стран ЕС и других западных стран в МИД для доведения официальной информации по тем или иным событиям, происходящим в Беларуси, так и будем это продолжать. Если кто-то это рассматривает это как какой-то агрессивный аспект в их отношении, то могут не приходить", – резюмировал глава МИД РБ.



