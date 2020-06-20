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В ЦИК приняли документы Виктора Бабарико для регистрации в кандидаты

20.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в 10:00 адвокаты подали документы необходимые для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь. В штабе претендента в кандидаты рассказали, что документы в ЦИК были поданы, там всю было очень доброжелательно:


«Документы приняли. Всё в порядке», — подтвердила координатор штаба Мария.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина рассказывала, что несмотря на нахождение Виктора Бабарико в изоляторе КГБ он может быть зарегистрирован кандидатом в президенты.

«При этом в Центризбирком должны поступить подписанные им документы на регистрацию — заявление, декларация о доходах и имуществе, анкета. Также должна быть предоставлена заверенная доверенность на подачу документов», — пояснила глава ЦИК.

Даже если Виктор Бабарико заранее не подготовил такую доверенность, ее может заверить начальник СИЗО.

По словам штаба Виктора Бабарико, за выдвижение своего кандидата они собрали около 430 тысяч подписей. В избирательные комиссии подано 275 тысяч подписей. Минимальное необходимое количество — 100 тысяч. По количеству поданных подписей Бабарико занимает второе место после Александра Лукашенко и намного опережает других претендентов.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
 
 
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Сегодня в 10:00 адвокаты подали документы необходимые для регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь. В штабе претендента в...
 
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