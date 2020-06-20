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Адреса народного протеста

20.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 июня цепи солидарности с арестованными участниками президентской кампании выстроились в самых разных городах Беларуси. Мы пока даже не знаем ВСЕ эти адреса. Потому что где-то нет независимых СМИ, где-то нет оппозиционных активистов, но недовольные люди были. По мере поступления информации мы будем добавлять "адреса протеста".

Адреса народного протеста
БОРИСОВ

Как сообщает Ex-press.by, в Борисове люди выстроили в живую цепь солидарности от Центральной площади и вдоль улицы Чапаева. 



Жодино

Здесь цепь стояла возле гипермаркета Green.



Бобруйск

Цепь растянулась от улицы Шмидта почти до Крылова.



Пинск




Молодечно

Люди символично вышли на площадь Победы



Барановичи


Фото Intex-press

И это не все. Далеко не все.

Про Минск, Брест, Гродно, Могилев, Гомель мы уже сообщали.

Спасибо вам, люди!
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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19 июня цепи солидарности с арестованными участниками президентской кампании выстроились в самых разных городах Беларуси. Мы пока даже не знаем ВСЕ эти адреса....
 
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