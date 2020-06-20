Адреса народного протеста





Ex-press.by , в Борисове люди выстроили в живую цепь солидарности от Центральной площади и вдоль улицы Чапаева. Как сообщает, в Борисове люди выстроили в живую цепь солидарности от Центральной площади и вдоль улицы Чапаева.









Жодино





Здесь цепь стояла возле гипермаркета Green.













Бобруйск





Цепь растянулась от улицы Шмидта почти до Крылова.

























Молодечно





Люди символично вышли на площадь Победы













Барановичи









И это не все. Далеко не все.









Спасибо вам, люди!