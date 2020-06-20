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Адреса народного протеста
Источник материала: Партизан
19 июня цепи солидарности с арестованными участниками президентской кампании выстроились в самых разных городах Беларуси. Мы пока даже не знаем ВСЕ эти адреса. Потому что где-то нет независимых СМИ, где-то нет оппозиционных активистов, но недовольные люди были. По мере поступления информации мы будем добавлять "адреса протеста".
БОРИСОВ
Как сообщает
Жодино
Здесь цепь стояла возле гипермаркета Green.
Бобруйск
Цепь растянулась от улицы Шмидта почти до Крылова.
Пинск
Молодечно
Люди символично вышли на площадь Победы
Барановичи
Фото Intex-press
И это не все. Далеко не все.
Спасибо вам, люди!
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19 июня цепи солидарности с арестованными участниками президентской кампании выстроились в самых разных городах Беларуси. Мы пока даже не знаем ВСЕ эти адреса....
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