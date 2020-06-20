Демьян Лепесевич проводит пресс-конференцию по вопросу завода АКБ. Смотрите стрим

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 июня 2020 года, Демьян Лепесевич проводит пресс-конференцию по вопросу строительства и эксплуатации завода АКБ под Брестом. Присутствуют общественность, активисты и журналисты (правда, большинство удалённо).





Мероприятие проходит в арт-пространстве КХ.





Смотрите прямую трансляцию, мы тезисно будем обновлять информацию для читателей.

Позже подготовим материал по итогам и, конечно, будет запись в хорошем качестве.





Людей мало не потому, что никто не пришел, а потому, что конференция удалённая, на фото - технический персонал, который обеспечивает трансляцию.

Демьян рассказывает о том, как всё происходило и почему он отказался от активной фазы протеста против завода АКБ. Говорит о том, как готовилась и проводилась экскурсия на завод АКБ.

Высказывает претензии к новому руководству завода АКБ.

Демьян прерывает диалог с представителями завода АКБ

Он объясняет свою позицию и заявляет, что причина - люди просто врут, нагло врут почти по каждому пункту (касательно общения с новым руководством завода АКБ).





Демьян Лепесевич подтвердил, что на текущий момент система очистки канализации и система сточных вод выполнены на должном уровне. Однако, есть возможность обойти эту систему и выполнить сброс. Но всё же система выполнена на должном уровне, система работоспособна. Однако в протоколе есть искажения информации, и об этом нужно говорить.

От система асперации (вентиляция и очистка воздуха) Демьян ожидал более худшей ситуации, однако этого недостаточно. Положительные моменты есть, но он ожидал худшего.





Демьян хвалит работников завода - они оперативно пытаются устранить выявленные недостатки и исправляют их прямо в процессе общения.

По оборудованию - сложилось впечатление, что оборудование не новое, хотя шильдочки говорят об обратном. Завод АКБ неоднократно указывал, что не использует оборудование бу.

Рассказывает о вторичной переработке - его неоднократно убеждали, что не будет вторичной переработки на данном заводе, однако он увидел, что это происходит и будет происходить.

Продолжение стрима в этом видео.

Демьян ругает систему вентиляции. Выброс воздуха из цехов завода производится прямо в атмосферу. Без всякой фильтрации. Он считает, что в данном вопросе не всё в порядке потому, что реализован вариант - большая подача воздуха в цех, большой выход и в результате небольшое значение замеров. Но отсутствует валовый анализ, сколько всего будет подобных выбросов, а не в единицу времени. Лепесевич настаивает, что все точки выхода воздуха из цехов завода должны быть точками очистки и точками учёта выбросов, а в данный момент всё это выбрасывается в атмосферу. Это ключевой момент, так как выбросы идут не только свинца, но и серной кислоты и водорода. Это всё нужно очищать и улавливать. Лепесевич уверен, что будет большое количество серной кислоты в воздухе цехов, и всё это будет улетать в атмосферу.

Все замеры выбросов, по мнению Лепесевича, должны проводиться только при полной нагрузке завода. Это очень важно, так как при комплексной работе цифры будут выше.

Есть большая проблема на литьевой машине - раньше говорили, что это герметичный процесс, оказалось, что это не так, это открытый процесс. У машины есть вытяжка, которая должна забирать воздух, но документов никаких на это устройство не было предоставлено. Речь о передвижном вентиляторе-вытяжке. Есть вопросы и к температуре плавки. Она должна быть около 500 градусов, а машина настроена на 340. В результате будет брак.





Отдельно Демьян акцентирует внимание на том, что оборудование под подозрением - внешне оно не сильно ушатано, и кажется, что не было в эксплуатации. Но шильды говорят об обратном. Части оборудования имеют разный цвет, на некоторых видны остатки снятых наклеек и бирок. Однозначно сказать ничего нельзя, вопрос требует изучения. В некоторых моментах специалист увидел износ, например, сальники пропускают масло, а ведь оборудование только прошло пусконаладку. А ведь в процессе работы всё это будет под огромной нагрузкой.

Уровень компетенции специалистов завода (некоторых), уверен Лепесевич, недостаточный. Это следует из того, что видны результаты непрофессиональной деятельности. Это же касается и вопроса руководства - если подобное допускается, то какой может быть уровень современного европейского завода? Некоторые агрегаты банально не закреплены должным образом.

Демьян высказывает претензии к фильтрам и к системам очистки этих фильтров. В некоторых местах конструкция, по словам специалиста, собрана вообще неправильно и не будет работать. Из-за этого могла возникнуть предаварийная ситуация на заводе, когда произошёл неконтролируемый выброс пара (а активисты подумали, что это был дым). Однако это только предположение.

Есть вопросы к расчётам, выполненным специалистами МЧС . Им были предоставлены спорные данные, считает Демьян. Соответственно, расчёты показали, что помещение не является опасным, а это не так. Демьян считает, что информация до МЧС донесена искажённой. Из всех ванн все разгерметизированы (для водорода), а в расчётах идёт речь о разгерметизации, и тогда помещение будет пожаро-взрывоопасным. А если исходить из того, что ванны уже разгерметизированы, тогда получается, что расчёты будут иными. Также нет расчётов после выключения вентилятора. Что будет, если он откажет? Нужно было смоделировать ситуацию и сделать расчёт для аварийной ситуации. Приводится пример Пинска, в котором взорвался воздуховод после того, как там накопилась пыль. Необходимо смоделировать и рассчитать эти ситуации. Однако специалист, который должен был дать ответ на данный вопрос, не смог дать пояснения по причине неблагополучной эпидемиологической обстановки.





Далее речь идёт про ОВОС (есть два разных, один который обсуждали, второй - откорректированный). Ещё раз Демьян упоминает, что не хочет участвовать в процедуре дальнейшего обсуждения. Он указывает на разительные отличия в цифрах, они просто не сходятся арифметически.