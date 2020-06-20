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Демьян Лепесевич проводит пресс-конференцию по вопросу завода АКБ. Смотрите стрим
20.06.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 20 июня 2020 года, Демьян Лепесевич проводит пресс-конференцию по вопросу строительства и эксплуатации завода АКБ под Брестом. Присутствуют общественность, активисты и журналисты (правда, большинство удалённо).
Мероприятие проходит в арт-пространстве КХ.
Смотрите прямую трансляцию, мы тезисно будем обновлять информацию для читателей.
Позже подготовим материал по итогам и, конечно, будет запись в хорошем качестве.
Людей мало не потому, что никто не пришел, а потому, что
Демьян рассказывает о том, как всё происходило и почему он отказался от активной фазы протеста против завода АКБ. Говорит о том, как
Демьян прерывает диалог с представителями завода АКБ
Он объясняет свою позицию и заявляет, что причина - люди просто врут, нагло врут почти по каждому пункту (касательно общения с новым руководством завода АКБ).
Демьян Лепесевич подтвердил, что на текущий момент система очистки канализации и система сточных вод выполнены на должном уровне. Однако, есть возможность обойти эту систему и выполнить сброс. Но всё же система выполнена на должном уровне, система работоспособна. Однако в протоколе есть искажения информации, и об этом нужно говорить.
От система асперации (вентиляция и очистка воздуха) Демьян ожидал более худшей ситуации, однако этого недостаточно. Положительные моменты есть, но он ожидал худшего.
Демьян хвалит работников завода - они оперативно пытаются устранить выявленные недостатки и исправляют их прямо в процессе общения.
По оборудованию - сложилось впечатление, что оборудование не новое, хотя шильдочки говорят об обратном. Завод АКБ неоднократно указывал, что не использует оборудование бу.
Рассказывает о вторичной переработке - его неоднократно убеждали, что не будет вторичной переработки на данном заводе, однако он увидел, что это происходит и будет происходить.
Продолжение стрима в этом видео.
Демьян ругает систему вентиляции. Выброс воздуха из цехов завода производится прямо в атмосферу. Без всякой фильтрации. Он считает, что в данном вопросе не всё в порядке потому, что реализован вариант - большая подача воздуха в цех, большой выход и в результате небольшое значение замеров. Но отсутствует валовый анализ, сколько всего будет подобных выбросов, а не в единицу времени. Лепесевич настаивает, что все точки выхода воздуха из цехов завода должны быть точками очистки и точками учёта выбросов, а в данный момент всё это выбрасывается в атмосферу. Это ключевой момент, так как выбросы идут не только свинца, но и серной кислоты и водорода. Это всё нужно очищать и улавливать. Лепесевич уверен, что будет большое количество серной кислоты в воздухе цехов, и всё это будет улетать в атмосферу.
Все замеры выбросов, по мнению Лепесевича, должны проводиться только при полной нагрузке завода. Это очень важно, так как при комплексной работе цифры будут выше.
Есть большая проблема на литьевой машине - раньше говорили, что это герметичный процесс, оказалось, что это не так, это открытый процесс. У машины есть вытяжка, которая должна забирать воздух, но документов никаких на это устройство не было предоставлено. Речь о передвижном вентиляторе-вытяжке. Есть вопросы и к температуре плавки. Она должна быть около 500 градусов, а машина настроена на 340. В результате будет брак.
Отдельно Демьян акцентирует внимание на том, что оборудование под подозрением - внешне оно не сильно ушатано, и кажется, что не было в эксплуатации. Но шильды говорят об обратном. Части оборудования имеют разный цвет, на некоторых видны остатки снятых наклеек и бирок. Однозначно сказать ничего нельзя, вопрос требует изучения. В некоторых моментах специалист увидел износ, например, сальники пропускают масло, а ведь оборудование только прошло пусконаладку. А ведь в процессе работы всё это будет под огромной нагрузкой.
Уровень компетенции специалистов завода (некоторых), уверен Лепесевич, недостаточный. Это следует из того, что видны результаты непрофессиональной деятельности. Это же касается и вопроса руководства - если подобное допускается, то какой может быть уровень современного европейского завода? Некоторые агрегаты банально не закреплены должным образом.
Демьян высказывает претензии к фильтрам и к системам очистки этих фильтров. В некоторых местах конструкция, по словам специалиста, собрана вообще неправильно и не будет работать. Из-за этого могла возникнуть предаварийная ситуация на заводе, когда произошёл неконтролируемый выброс пара (а активисты подумали, что это был дым). Однако это только предположение.
Есть вопросы к расчётам, выполненным специалистами
Далее речь идёт про ОВОС (есть два разных, один который обсуждали, второй - откорректированный). Ещё раз Демьян упоминает, что не хочет участвовать в процедуре дальнейшего обсуждения. Он указывает на разительные отличия в цифрах, они просто не сходятся арифметически.
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Сегодня, 20 июня 2020 года, Демьян Лепесевич проводит пресс-конференцию по вопросу строительства и эксплуатации завода АКБ под Брестом. Присутствуют...
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