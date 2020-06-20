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В каталоге музея обнаружены десятки предметов из Киево-Печерской Лавры. Они считались безвозвратно утерянными

20.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ценные предметы были вывезены из Киева большевиками в 30-х годах 20 столетия для "надежного хранения".


Фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy

Археолог Тимур Бобровский обнаружил в каталоге Государственного исторического музея Москвы десятки предметов, которые в 30-х годах были вывезены из Киево-Печерского музея-заповедника и считались безвозвратно утерянными. Об этом он сообщил в Facebook.

Бобровский сообщил, что в 2001 году хранитель фондов Киево-Печерского заповедника Григорий Полюшко издал монографию Потерянные сокровища лаврского музея с каталогом драгоценных вещей, которые советские власти передали из фондов музея в Гохран СССР.

Бобровский сообщил, что он сравнил фотографии из "каталога Полюшко" с каталогом на сайте московского музея.

"Из 119 предметов, указанных в каталоге по данным 1930-х гг., мне среди материалов данного сайта удалось идентифицировать 57 "киевских" вещей, из которых как минимум четыре десятка считались утраченными навсегда. И это я просмотрел только часть оцифрованной коллекции", - сообщил археолог.

Это были богослужебные предметы, реквизированные в 1920-х годах. В Гохран ценности изымались под предлогом "надежного хранения".
 
 
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Ценные предметы были вывезены из Киева большевиками в 30-х годах 20 столетия для "надежного хранения".
 
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