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В 10 зонах отдыха Беларуси ограничено купание, в двух – запрещено

20.06.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В 10 зонах отдыха Беларуси ограничено купание, в двух – запрещено

Из-за несоответствия показателей безопасности воды и поверхностных водных объектов ограничено купание в 10 зонах отдыха, в двух - запрещено. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты санэпидемслужбы с 12 по 18 июня обследовали 324 зон рекреации. В 10,8% (35) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из 719 проб воды 43 не соответствовали гигиеническим нормативам.

Ограничено купание на пляжах:

в Гомельской области:

  1. пляж «Роповский», г. Гомель;
  2. пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки, г. Гомель;
  3. пляж «Волотовской», г. Гомель;
  4. пляж «Прудковский», г. Гомель;
  5. пляж «Озерный», г. Гомель;
  6. городской пляж на р. Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником», Жлобинский район.

в Могилевской области:

  1. пляж на р. Днепр, г. Могилев;
  2. зона рекреации на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
  3. зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район;
  4. городской пляж по ул. Верхнеяловская, г. Чаусы.

Запрещено купание на пляжах в Могилевской области:

  1. пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
  2. Печерское водохранилище, г. Могилев.

Отдыхающим рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук и респираторный этикет. Желательно брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной упаковке, а для питья, мытья фруктов и овощей использовать бутилированную воду. Людям старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от посещения таких мест.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Из-за несоответствия показателей безопасности воды и поверхностных водных объектов ограничено купание в 10 зонах отдыха, в двух - запрещено. Об этом сообщает...
 
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