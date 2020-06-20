В 10 зонах отдыха Беларуси ограничено купание, в двух – запрещено

Источник материала: ОНТ

Из-за несоответствия показателей безопасности воды и поверхностных водных объектов ограничено купание в 10 зонах отдыха, в двух - запрещено. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты санэпидемслужбы с 12 по 18 июня обследовали 324 зон рекреации. В 10,8% (35) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из 719 проб воды 43 не соответствовали гигиеническим нормативам.

Ограничено купание на пляжах:

в Гомельской области:

пляж «Роповский», г. Гомель; пляж «Каскад-1» по ул. П. Бровки, г. Гомель; пляж «Волотовской», г. Гомель; пляж «Прудковский», г. Гомель; пляж «Озерный», г. Гомель; городской пляж на р. Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский» КЖУП «Уником», Жлобинский район.

в Могилевской области:

пляж на р. Днепр, г. Могилев; зона рекреации на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район; зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район; городской пляж по ул. Верхнеяловская, г. Чаусы.

Запрещено купание на пляжах в Могилевской области:

пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев; Печерское водохранилище, г. Могилев

Отдыхающим рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук и респираторный этикет. Желательно брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной упаковке, а для питья, мытья фруктов и овощей использовать бутилированную воду. Людям старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от посещения таких мест.

Фото: БЕЛТА

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