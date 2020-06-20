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В 10 зонах отдыха Беларуси ограничено купание, в двух – запрещено
Источник материала: ОНТ
Из-за несоответствия показателей безопасности воды и поверхностных водных объектов ограничено купание в 10 зонах отдыха, в двух - запрещено. Об этом
Специалисты санэпидемслужбы с 12 по 18 июня обследовали 324 зон рекреации. В 10,8% (35) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из 719 проб воды 43 не соответствовали гигиеническим нормативам.
Ограничено купание на пляжах:
в Гомельской области:
в Могилевской области:
Запрещено купание на пляжах в Могилевской области:
Отдыхающим рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук и респираторный этикет. Желательно брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной упаковке, а для питья, мытья фруктов и овощей использовать бутилированную воду. Людям старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от посещения таких мест.
Фото: БЕЛТА
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Из-за несоответствия показателей безопасности воды и поверхностных водных объектов ограничено купание в 10 зонах отдыха, в двух - запрещено. Об этом сообщает...
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