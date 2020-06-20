Правозащитники не знают точное число людей, задержанных на акциях солидарности









Только в Минске могут быть задержаны не менее 100 человек, имена 80 человек уже известны. Но информация из регионов практически отсутствует.





"Если некоторые люди еще не были освобождены, то они были переведены в следственный изолятор. В понедельник мы будем следить за информацией в судах", — сказал Стефанович.





Правозащитники располагают информацией о людях, которые были избиты милицей во время задержания. Это происходило как в Минске, так и в других местах: "В регионах также бывают случаи применения физической силы. Есть факты столкновения с милицией в Бресте и Молодечно".





Такая реакция властей была вполне предсказуемой, считает Стефанович.





Вечером 19 июня в Минске ОМОН вытеснил с проспекта Независимости участников "Цепи солидарности". Люди мирно стояли на тротуаре, позже они были у филармонии, где сегодня последний день собирали подписи. Силовики предупреждали о незаконном массовом мероприятии. Подъехали автозаки. Позже начались задержания. Количество задержанных пока неизвестно. Среди них были и журналисты.