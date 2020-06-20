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Правозащитники не знают точное число людей, задержанных на акциях солидарности

20.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники "Весны" не знают точного числа людей, задержанных вчера на акциях солидарности по всей Беларуси, рассказал "Свободе" правозащитник Валентин Стефанович.



Только в Минске могут быть задержаны не менее 100 человек, имена 80 человек уже известны. Но информация из регионов практически отсутствует.

"Если некоторые люди еще не были освобождены, то они были переведены в следственный изолятор. В понедельник мы будем следить за информацией в судах", — сказал Стефанович.

Правозащитники располагают информацией о людях, которые были избиты милицей во время задержания. Это происходило как в Минске, так и в других местах: "В регионах также бывают случаи применения физической силы. Есть факты столкновения с милицией в Бресте и Молодечно".

Такая реакция властей была вполне предсказуемой, считает Стефанович.

Вечером 19 июня в Минске ОМОН вытеснил с проспекта Независимости участников "Цепи солидарности". Люди мирно стояли на тротуаре, позже они были у филармонии, где сегодня последний день собирали подписи. Силовики предупреждали о незаконном массовом мероприятии. Подъехали автозаки. Позже начались задержания. Количество задержанных пока неизвестно. Среди них были и журналисты.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Правозащитники "Весны" не знают точного числа людей, задержанных вчера на акциях солидарности по всей Беларуси, рассказал "Свободе" правозащитник Валентин...
 
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