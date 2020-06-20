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Брестчанин пытался вывезти в Украину более 1,4 тыс. ампул с инъекциями

20.06.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 1,4 тысяч ампул с инъекциями для уколов намеревался вывезти житель Бреста, спрятав их в полу локомотива, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Брестчанин пытался вывезти в Украину более 1,4 тыс. ампул с инъекциями

Планам нарушителя таможенного законодательства помешали брестские таможенники в железнодорожном пункте пропуска "Хотислав" на белорусско-украинской границе. При осмотре одного из грузовых поездов, который следовал по маршруту Брест - Ковель, они нашли незаконный груз.

Брестчанин пытался вывезти в Украину более 1,4 тыс. ампул с инъекциями

Большая часть лекарственных средств была обнаружена под полом в двух кабинах управления, а еще часть - в дорожной сумке помощника машиниста. Всего получилось более 140 упаковок лекарственного препарата, предназначенного для лечения заболеваний суставов и позвоночника.

Сокрытый от таможенного контроля товар изъят до решения суда.

Брестчанин пытался вывезти в Украину более 1,4 тыс. ампул с инъекциями

В отношении помощника машиниста начат административный процесс.

 
Теги: Брест
 
 
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  Более 1,4 тысяч ампул с инъекциями для уколов намеревался вывезти житель Бреста, спрятав их в полу локомотива, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном...
 
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