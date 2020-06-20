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Елена Богдан о настоящем и будущем белорусской медицины. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главные события уходящей недели смотрите в воскресенье, 21 июня, в вечернем эфире СТВ в 19.30.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Главные события уходящей недели смотрите в воскресенье, 21 июня, в вечернем эфире СТВ в 19.30. Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения...
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