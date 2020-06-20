«Ислочь» вырвала ничью в матче против «Торпедо-БелАЗ», доигрывая вдесятером

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

20 июня проходят три матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу . В Минске «Ислочь», доигрывавшая матч вдесятером, сумела вырвать ничью у «Торпедо-БелАЗ».

На этой неделе мы узнали, что квалификация еврокубков начнется в августе. Это значит, что белорусские команды будут спокойно играть в чемпионате и выстраивать тренировочный процесс так, чтобы подойти к жаркому августу максимально готовыми к важным встречам.

Борьба за первое место держит в напряжении. «Шахтер» продолжает преследовать БАТЭ. Не менее интересно наблюдать за командами, которые борются за третье место. Сразу три клуба имеют по 22 очка. А позади ждут своего шанса еще три дружины.

В очередном туре нас ждет интересный матч в Минске 20 июня. «Динамо» примет «Энергетик-БГУ». Притормозившие «студенты», проигравшие в прошлом туре аутсайдеру, потерявшие важный штык в лице Айка Мусаханяна , попробуют взломать надежную оборону столичного клуба.



Чья атака круче? Коллаж из фото «Динамо-Минск» и «Энергетик-БГУ»

Команда Леонида Кучука пока не показывает яркий и результативный футбол. У нее неплохо получается держать ворота на замке, но вот в атаке — беда. Сумеют ли динамовские защитники остановить яркую оборону дерзкой команды? Хватит ли у «Энергетика-БГУ» сил сдержать Шикавку и Бахара? В субботу мы это узнаем. Не пропустите!

Видео: АБФФ TV

Из других матчей отметим встречу «Ислочи» против «Торпедо-БелАЗ», «Шахтера» и «Руха», а также БАТЭ, который поедет в Бобруйск.





20 июня посмотрим на три матча:

«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:2

Минск. 20 июня. Стадион «Трактор».

Судьи: А. Кульбаков, В. Гетиков, А. Гетиков.

«Ислочь»: Василючек — Карпович, Концевой, Кузьменок, Янушкевич (Папуш, 46), Стивен — Патоцкий, Мельник — Комаровский (к), Макась, Янсане.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Щербо, Яшин, Бордачев, Павлюковец (Антилевский, 67) — Хачатурян (к), Премудров (Николаевич, 62), Капленко, Рамос — Велозо, Горбачик (Юсов, 59).

Голы: 0:1 — Рамос (37). 1:1 — Кузьменок (54). 1:2 — Рамос (56, с пенальти). 2:2 — Кузьенок (88).

Предупреждения: Василючек (55), Кузьменок (59), Быченок (63), Стивен (71), Стивен (72), Хачатурян (80), Николаевич (82), Янсане (85).

Удаление: Стивен (72).

Будет дополнено.

«Динамо-Брест» — ФК «Городея» — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Минск» — «Энергетик-БГУ», 20.00.

21 июня тур завершится еще тремя встречами:

«Белшина» — БАТЭ, 16.00;

ФК «Витебск» — ФК «Минск», 18.00;

«Шахтер» — «Рух», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 13 27 «Шахтер» 13 25 «Неман» 14 23 «Торпедо-БелАЗ» 14 23 «Динамо» (Брест) 13 22 «Энергетик-БГУ» 13 22 «Ислочь» 14 20 «Динамо» (Минск) 13 19 ФК «Слуцк» 14 18 ФК «Витебск» 13 18 «Славия» 14 18 «Рух» 13 15 ФК «Городея» 13 15 ФК «Минск» 11 13 ФК «Смолевичи» 13 7 «Белшина» 13 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

Партнер проекта:

