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«Ислочь» вырвала ничью в матче против «Торпедо-БелАЗ», доигрывая вдесятером
Источник материала: Tut.by
20 июня проходят три матча 14-го тура
На этой неделе мы узнали, что квалификация еврокубков начнется в августе. Это значит, что белорусские команды будут спокойно играть в чемпионате и выстраивать тренировочный процесс так, чтобы подойти к жаркому августу максимально готовыми к важным встречам.
Борьба за первое место держит в напряжении. «Шахтер» продолжает преследовать БАТЭ. Не менее интересно наблюдать за командами, которые борются за третье место. Сразу три клуба имеют по 22 очка. А позади ждут своего шанса еще три дружины.
В очередном туре нас ждет интересный матч в Минске 20 июня. «Динамо» примет «Энергетик-БГУ». Притормозившие «студенты», проигравшие в прошлом туре аутсайдеру, потерявшие важный штык
Команда Леонида Кучука пока не показывает яркий и результативный футбол. У нее неплохо получается держать ворота на замке, но вот в атаке — беда. Сумеют ли динамовские защитники остановить яркую оборону дерзкой команды? Хватит ли у «Энергетика-БГУ» сил сдержать Шикавку и Бахара? В субботу мы это узнаем. Не пропустите!
Видео:
Из других матчей отметим встречу «Ислочи» против «Торпедо-БелАЗ», «Шахтера» и «Руха», а также БАТЭ, который поедет в Бобруйск.
20 июня посмотрим на три матча:
«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:2
Минск. 20 июня. Стадион «Трактор».
Судьи: А. Кульбаков, В. Гетиков, А. Гетиков.
«Ислочь»: Василючек — Карпович, Концевой, Кузьменок, Янушкевич (Папуш, 46), Стивен — Патоцкий, Мельник — Комаровский (к), Макась, Янсане.
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Щербо, Яшин, Бордачев, Павлюковец (Антилевский, 67) — Хачатурян (к), Премудров (Николаевич, 62), Капленко, Рамос — Велозо, Горбачик (Юсов, 59).
Голы: 0:1 — Рамос (37). 1:1 — Кузьменок (54). 1:2 — Рамос (56, с пенальти). 2:2 — Кузьенок (88).
Предупреждения: Василючек (55), Кузьменок (59), Быченок (63), Стивен (71), Стивен (72), Хачатурян (80), Николаевич (82), Янсане (85).
Удаление: Стивен (72).
Будет дополнено.
«Динамо-Брест» — ФК «Городея» — 0:0
Матч начался.
«Динамо-Минск» — «Энергетик-БГУ», 20.00.
21 июня тур завершится еще тремя встречами:
«Белшина» — БАТЭ, 16.00;
ФК «Витебск» — ФК «Минск», 18.00;
«Шахтер» — «Рух», 20.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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20 июня продолжился 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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