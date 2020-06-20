ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ислочь» вырвала ничью в матче против «Торпедо-БелАЗ», доигрывая вдесятером

20.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

20 июня проходят три матча 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «Ислочь», доигрывавшая матч вдесятером, сумела вырвать ничью у «Торпедо-БелАЗ».

На этой неделе мы узнали, что квалификация еврокубков начнется в августе. Это значит, что белорусские команды будут спокойно играть в чемпионате и выстраивать тренировочный процесс так, чтобы подойти к жаркому августу максимально готовыми к важным встречам.

Борьба за первое место держит в напряжении. «Шахтер» продолжает преследовать БАТЭ. Не менее интересно наблюдать за командами, которые борются за третье место. Сразу три клуба имеют по 22 очка. А позади ждут своего шанса еще три дружины.

В очередном туре нас ждет интересный матч в Минске 20 июня. «Динамо» примет «Энергетик-БГУ». Притормозившие «студенты», проигравшие в прошлом туре аутсайдеру, потерявшие важный штык в лице Айка Мусаханяна, попробуют взломать надежную оборону столичного клуба.


Чья атака круче? Коллаж из фото «Динамо-Минск» и «Энергетик-БГУ»

Команда Леонида Кучука пока не показывает яркий и результативный футбол. У нее неплохо получается держать ворота на замке, но вот в атаке — беда. Сумеют ли динамовские защитники остановить яркую оборону дерзкой команды? Хватит ли у «Энергетика-БГУ» сил сдержать Шикавку и Бахара? В субботу мы это узнаем. Не пропустите!

Видео: АБФФ TV

Из других матчей отметим встречу «Ислочи» против «Торпедо-БелАЗ», «Шахтера» и «Руха», а также БАТЭ, который поедет в Бобруйск.
Ведущий защитник БАТЭ и тренер дисквалифицированы за оскорбление судьи. Клуб заплатит крупный штраф


20 июня посмотрим на три матча:

«Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:2

Минск. 20 июня. Стадион «Трактор».

Судьи: А. Кульбаков, В. Гетиков, А. Гетиков.

«Ислочь»: Василючек — Карпович, Концевой, Кузьменок, Янушкевич (Папуш, 46), Стивен — Патоцкий, Мельник — Комаровский (к), Макась, Янсане.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Щербо, Яшин, Бордачев, Павлюковец (Антилевский, 67) — Хачатурян (к), Премудров (Николаевич, 62), Капленко, Рамос — Велозо, Горбачик (Юсов, 59).

Голы: 0:1 — Рамос (37). 1:1 — Кузьменок (54). 1:2 — Рамос (56, с пенальти). 2:2 — Кузьенок (88).

Предупреждения: Василючек (55), Кузьменок (59), Быченок (63), Стивен (71), Стивен (72), Хачатурян (80), Николаевич (82), Янсане (85).

Удаление: Стивен (72).

Будет дополнено.

«Динамо-Брест» — ФК «Городея» — 0:0

Матч начался.

«Динамо-Минск» — «Энергетик-БГУ», 20.00.

21 июня тур завершится еще тремя встречами:

«Белшина» — БАТЭ, 16.00;

ФК «Витебск» — ФК «Минск», 18.00;

«Шахтер» — «Рух», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
БАТЭ 13 27
«Шахтер» 13 25
«Неман» 14 23
«Торпедо-БелАЗ» 14 23
«Динамо» (Брест) 13 22
«Энергетик-БГУ» 13 22
«Ислочь» 14 20
«Динамо» (Минск) 13 19
ФК «Слуцк» 14 18
ФК «Витебск» 13 18
«Славия» 14 18
«Рух» 13 15
ФК «Городея» 13 15
ФК «Минск» 11 13
ФК «Смолевичи» 13 7
«Белшина» 13 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

Партнер проекта:


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 июня продолжился 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Елена Богдан о настоящем и будущем белорусской медицины. Анонс программы «Неделя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика