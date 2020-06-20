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«Городее» и «Слуцку» быть! «Сахарным» клубам окажут финансовую помощь

20.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Городее» и «Слуцку» быть! «Сахарным» клубам окажут финансовую помощь

Из-за проблем с финансированием клубы чуть было не оказались на грани исчезновения. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин согласовал с правительством страны вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка», которые представляют центральный регион в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Вскоре все решения озвучат перед игроками, тренерами и персоналом, пишет МЛЫН.BY.

Как рассказал МЛЫН.BY начальник главного управления, спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик, Александр Турчин решил лично разобраться в вопросах функционирования клубов после того, как узнал о непростой финансовой ситуации прямых спонсоров команд — Городейского и Слуцкого сахарных комбинатов.

— Несмотря на то, что облисполком не является ни учредителем, ни акционером данных клубов, принято решение им помочь. Без финансовой поддержки команды не останутся. Социальная значимость «Городеи» и «Слуцка» для своих регионов огромная: это сотни занимающихся детишек в специализированной спортшколе, хорошая инфраструктура, рабочие места. В перспективе важно выстраивать функционирование любых клубов по принципу «дети – клуб», а не наоборот. Должна быть выстроена четкая спортивная вертикаль, — отметил Евгений Булойчик.

Директор ФК «Городея» Александр Марченко в завтрашний день смотрит с оптимизмом. Хотя и признает, что структура клуба могла в любой момент рассыпаться, как карточный домик.

— Помимо комбината, у нас еще около 30 партнеров, которые оказывают материальную поддержку. Нашим игрокам, тренерскому штабу и всему персоналу нужно сказать огромное спасибо — они терпели и верили, что у нас все будет хорошо. Будем дальше существовать! Долгосрочных планов не строим, в ближайших — сохранить команду, сделать кое-какие корректировки в летнем трансферном окне и продолжать участие в чемпионате. Мы 15 лет строили то, что имеем сегодня: хороший стадион, команду, собственную «дюшку». Взять и разрушить все это было бы неправильно, — рассказал Александр Марченко.

Как и «Городее», «Слуцку» также нынче непросто, но наедине со своими проблемами клуб не останется, и стирание с футбольной карты страны ему не грозит.

— Последние месяцы были для нас не просто тяжелыми, а сверхтяжелыми, — признается директор ФК «Слуцк» Виталий Бунос. — У нас образовались задолженности по зарплате перед игроками, до сих пор не выплачены премиальные с момента старта чемпионата. Игроки и работники клуба с пониманием относятся к ситуации, каждую неделю мы с ними встречаемся, разговариваем. Тем не менее, ребята борются за каждый матч, за каждое очко в чемпионате. Продолжаем искать партнеров и спонсоров, общаемся с представителями зарубежных организаций. Многие из них, правда, уже не видят смысла в поддержке белорусского чемпионата из-за падения интереса к нему. Мы очень долго стучались в разные двери. Наконец-то нашли нужную.

Директор до последнего верил, что клубу помогут. Как видно, не зря.

— Здорово, что государство видит ситуацию и помогает нам справиться. Большое спасибо председателю Слуцкого райисполкома Андрею Янчевскому и директору сахарного комбината Александру Белому. Наш клуб выполняет огромную социальную роль. Важно, чтобы родители и дальше приводили своих деток заниматься футболом. Еще один важный стимул — наши болельщики. В прошлом сезоне средняя посещаемость была порядка 1,5 тысячи человек, а на некоторые матчи собирался целый стадион…

Станислав Лобатый

 
 
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Из-за проблем с финансированием клубы чуть было не оказались на грани исчезновения. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин согласовал с...
 
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