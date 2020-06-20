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«За Диму Хрусталева - порвем любого». Игроки «Торпедо-БелАЗ» записали обращение к соведущему Урганта
Источник материала: Tut.by
Вы же помните, что у «Ислочи» не так давно появился звездный болельщик в лице
Однако, давайте не забывать, что соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев сказал, что болеет за «Торпедо-БелАЗ». Клуб из Жодино решил подсуетиться и футболисты записали обращение к своему болельщику.
Посмотрите, что получилось.
Напомним, что в рамках 14-го тура
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«За Диму Хрусталева - порвем любого». Игроки «Торпедо-БелАЗ» записали обращение к соведущему Урганта
«Автозаводцы» решили записать видео соведущему «Вечернего Урганта».
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