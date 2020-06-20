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«За Диму Хрусталева - порвем любого». Игроки «Торпедо-БелАЗ» записали обращение к соведущему Урганта

20.06.2020 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Вы же помните, что у «Ислочи» не так давно появился звездный болельщик в лице Ивана Урганта. Звезда российского шоу-бизнеса в эфире «Вечернего Урганта» призналась в этом. «Ислочь» ловко воспользовалась моментом, отправив ему атрибутику клуба, а затем вывесив огромный баннер на стадионе.

Однако, давайте не забывать, что соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев сказал, что болеет за «Торпедо-БелАЗ». Клуб из Жодино решил подсуетиться и футболисты записали обращение к своему болельщику.

Посмотрите, что получилось.

Напомним, что в рамках 14-го тура «Ислочь» сыграла вничью с «Торпедо-БелАЗ». Матч получился результативным, случилось в нем и удаление. Хрусталев и Ургант должны остаться довольны.

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«Автозаводцы» решили записать видео соведущему «Вечернего Урганта».
 
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