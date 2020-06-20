Александр Лукашенко: наша главная задача - всех нас - защитить страну

Источник материала: Ивьевский край





Президент участвует в открытии мемориального комплекса в д.Борки Кировского района.

Главная общая задача - защитить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.





"Нет более мирных людей, чем мы - белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Эти суверенитет и независимость, в отличие от многих, прежде всего советских, народов, на нас свалились неожиданно. Мы получили 20 с лишним лет тому назад осколок огромной империи. Без руководства, правительства, денег. Да что без денег - кушать нечего было", - сказал Александр Лукашенко.





Глава государства отметил, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.













"Создавая все это вместе с вами, я думал о том, что не только мы, но прежде всего наши дети должны получить этот клочок земли и жить на ней своим умом без плетки, не в лаптях. Красивыми, спокойными и мудрыми, - подчеркнул Президент. - Но я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, имя которому - Беларусь, нам снова придется (пусть мирным путем на сегодняшний день) отстаивать этот мир и покой".





"Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ", - заявил глава государства.





Президент заметил, что нет чего-то опасного и страшного на сегодняшний день, какой-то катастрофы, в том числе в сознании людей, но "нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку".

"Оценивая мои действия и поступки в этот очень опасный момент для суверенитета и независимости страны, хочу, чтобы вы понимали меня. Что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого, во имя детишек, которые не видели, что такое детский сад, школа. Мы должны сохранить свою страну. И мы ее сохраним", - подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой

Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника - юбилея Великой Победы. "Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого", - подчеркнул белорусский лидер.

Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения. "Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой", - заявил Президент.

"Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны…", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. "Не можем, потому что забытые эмоции - это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали", - подчеркнул он.

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Александр Лукашенко: фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят







Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы никогда не забудем, как разрушают души идеи расового превосходства человека над человеком. Никогда, потому что даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая "победобесием", кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике", - отметил глава государства.

По его словам, это говорит о том, что мир не извлек уроки, отдельные государства и правительства по-прежнему, как это было накануне Второй мировой, не замечают, а порой поощряют проявления радикализма в обществе, а порой открытого терроризма.

"Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни".

Президент высказал убеждение, что ребенок, который в сознательном возрасте хотя бы раз в жизни посетит один из белорусских мемориалов с похожей историей, никогда не допустит даже мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.

"Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие. Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену, освободил завоеванные гитлеровской Германией земли и спас народы от геноцида. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века", - резюмировал белорусский лидер.

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Александр Лукашенко: наша главная задача - всех нас - защитить страну

Главная общая задача - защитить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Нет более мирных людей, чем мы - белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Глава государства отметил, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.

Президент заметил, что нет какой-то катастрофы, но "нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку".

"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого", - подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса в Борках

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятной церемонии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это душевный памятник, без выпендрежа. То, что надо", - подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятной церемонии в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства отметил, что во время сбора подписей порой поднимался вопрос о пенсиях. "Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал", - сказал Александр Лукашенко.





"Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче", - добавил глава государства.

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"Страны бы уже к этому времени не было" -Александр Лукашенко о правильности выбранного пути при пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и экономику, фактически позволило сохранить страну. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятного мероприятия в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что это не бравада. "Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль...", - сказал Александр Лукашенко.

"Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда", - добавил белорусский лидер.

***Александр Лукашенко: если бы не было женщин, я бы не был Президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не противопоставлять его женщинам и пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну. Об этом он рассказал сегодня в Кировском районе, общаясь с участниками памятной церемонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Реагируя на реплику со словами поддержки от одной из женщин, глава государства сказал: "Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию".

"Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин".

"Если бы не было женщин, я бы не был Президентом", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.

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Александр Лукашенко: самое главное - не бросайте землю, это ваше богатство

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность того, чтобы люди имели свою землю за городом. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятного мероприятия в Кировском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое главное - не бросайте землю, живите на земле. Пандемия показала: у кого есть дом в деревне, они стариков повывозили, из Минска особенно, областных центров, - и старики не заболели", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране много свободных мест в деревнях, возле них, где-то неудобные поля. Президент заявил, что будут даны соответствующие поручения председателям райисполкомов, чтобы эти земельные участки выделили и предложили людям.

Подобный опыт работы уже есть на примере городского поселка Копысь, который хорошо знаком Александру Лукашенко. "Мы показали в Копыси, как надо сделать. Эти свободные участки в деревнях, везде огородим заборчиками, разобьем на участки по 10-15 соток и в интернете выставим. Кто хочет, пожалуйста, по дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни", - уверен белорусский лидер.

"Я хочу, чтобы люди, особенно которые живут в городах, имели этот клочок земли. Это ваше богатство", - подчеркнул Президент.

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Главное в цитатах: Александр Лукашенко об основной задаче белорусов, повышении пенсий, женщинах и пандемии





Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района. Глава государства высоко оценил художественное исполнение мемориала, отметив, что его удалось сделать очень душевно, и выступил с проникновенной речью.

"Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой"

"Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать - бросать в колодцы живыми"

"Даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая "победобесием", кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике"

"Фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни"

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ очень страдал в своей истории, а за небольшой период с момента обретения суверенитета и независимости совместными усилиями построена красивая, цветущая, тихая и спокойная страна. И хоть на данный момент нет чего-то опасного и страшного, какой-то катастрофы, в том числе в сознании людей, но "нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку".





"Никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ"

"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого"

В завершение Президент пообщался с ветеранами, участниками мероприятия. Он призвал беречь и ценить свою землю, рассказал о предстоящем повышении трудовых пенсий, важной роли женщин и том, как можно было потерять страну, избери Беларусь другой путь в условиях пандемии.





"Самое главное - не бросайте землю, живите на земле. Пандемия показала: у кого есть дом в деревне, они стариков повывозили, из Минска особенно, областных центров, - и старики не заболели… Я хочу, чтобы люди, особенно которые живут в городах, имели этот клочок земли. Это ваше богатство"

"У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал"

"Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию. Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин. Если бы не было женщин, я бы не был Президентом"

"Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль... Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда".

БелТА.