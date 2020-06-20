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Высаживаем позднюю рассаду и готовим уху. Народные приметы на конец июня
Источник материала: СТВ
22 июня – Кириллин день. С этого времени лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. В этот день можно высаживать позднюю рассаду. Если погода хорошая, а муравьёв нет – к ненастью.
23 июня – Тимофеев день. Обильная роса – к хорошему урожаю плодов, а туман – к грибному изобилию.
25 июня – Пётр-рыболов. В этот день принято готовить уху.
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22 июня – Кириллин день. С этого времени лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. В этот день можно высаживать позднюю рассаду. Если погода...
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