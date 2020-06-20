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Высаживаем позднюю рассаду и готовим уху. Народные приметы на конец июня

20.06.2020 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

22 июня – Кириллин день. С этого времени лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. В этот день можно высаживать позднюю рассаду. Если погода хорошая, а муравьёв нет – к ненастью.

Высаживаем позднюю рассаду и готовим уху. Народные приметы на конец июня

Источник фото: pixabay.com

23 июня – Тимофеев день. Обильная роса – к хорошему урожаю плодов, а туман – к грибному изобилию.

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25 июня – Пётр-рыболов. В этот день принято готовить уху.

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22 июня – Кириллин день. С этого времени лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. В этот день можно высаживать позднюю рассаду. Если погода...
 
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