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Женский чемпионат Беларуси по футболу: команда «Динамо» обыграла «Неман»
Источник материала: ОНТ
В женском чемпионате страны по футболу продолжается 7-й тур. Лидеры первенства одержали уверенные победы.
Занимающее первое место в турнирной таблице минское «Динамо» не оставило шансов в гостевом поединке гродненскому «Неману» – разгром 5:0. Главный герой матча – Анна Пилипенко, которая забила три мяча. Чемпион страны «Минск» на выезде также крупно переиграл юниорскую сборную Беларуси до 19 лет – 6:1. «Динамо» опережает своего главного конкурента на три очка. Завершится 7-й тур сегодня.
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В женском чемпионате страны по футболу продолжается 7-й тур. Лидеры первенства одержали уверенные победы. Занимающее первое место в турнирной таблице минское...
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