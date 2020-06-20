Женский чемпионат Беларуси по футболу: команда «Динамо» обыграла «Неман»

Источник материала: ОНТ

В женском чемпионате страны по футболу продолжается 7-й тур. Лидеры первенства одержали уверенные победы.

Занимающее первое место в турнирной таблице минское «Динамо» не оставило шансов в гостевом поединке гродненскому «Неману» – разгром 5:0. Главный герой матча – Анна Пилипенко, которая забила три мяча. Чемпион страны «Минск» на выезде также крупно переиграл юниорскую сборную Беларуси до 19 лет – 6:1. «Динамо» опережает своего главного конкурента на три очка. Завершится 7-й тур сегодня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram