ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Женский чемпионат Беларуси по футболу: команда «Динамо» обыграла «Неман»

20.06.2020 18:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женский чемпионат Беларуси по футболу: команда «Динамо» обыграла «Неман»

В женском чемпионате страны по футболу продолжается 7-й тур. Лидеры первенства одержали уверенные победы.

Занимающее первое место в турнирной таблице минское «Динамо» не оставило шансов в гостевом поединке гродненскому «Неману» – разгром 5:0. Главный герой матча – Анна Пилипенко, которая забила три мяча. Чемпион страны «Минск» на выезде также крупно переиграл юниорскую сборную Беларуси до 19 лет – 6:1. «Динамо» опережает своего главного конкурента на три очка. Завершится 7-й тур сегодня. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В женском чемпионате страны по футболу продолжается 7-й тур. Лидеры первенства одержали уверенные победы. Занимающее первое место в турнирной таблице минское...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовное дело о пьяном угоне переквалифицировали в разбойное нападение с угрозой убийства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика