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В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 июня

20.06.2020 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже обещают облачную с прояснениями погоду и +20. На градус меньше и дожди прогнозируют в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».

Жара на паузе? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 июня

В Риме ожидается +25. В Мадриде будет +32 и ясно. В Софии в начале недели синоптики обещают +20. В Анкаре прогнозируют на градус выше.

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 июня

Гроза, дождь и +28 ожидаются в Афинах. Переменная облачность будет в Прибалтике. В Варшаве столбик термометра покажет +25, ожидаются дожди.

В Москве +20, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 22 по 28 июня

В Киеве будет +31 и переменная облачность. В Москве прогнозируют +20.

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В Париже обещают облачную с прояснениями погоду и +20. На градус меньше и дожди прогнозируют в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». Жара на паузе? Синоптики...
 
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