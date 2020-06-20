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Жара на паузе? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Жара на паузе. В начале недели в страну придут кратковременные дожди и грозы. В понедельник скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнёт поступать более прохладный воздух со Скандинавии. А к середине недели погодой будет править неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Жара на паузе. В начале недели в страну придут кратковременные дожди и грозы. В понедельник скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнёт...
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