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Одежда может выдать возраст не хуже паспорта. Как этого избежать?
20.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В гардеробе каждой женщины наверняка найдутся вещи, которые прибавляют ей возраст. Лето – самое время избавиться от неудачных нарядов.
«Многие женщины стесняются своего возраста и уже «не девичьей» фигуры. Они считают, что, прибавив в весе, не могут выглядеть привлекательно, и поэтому выбирают тусклую одежду, чтобы за ней спрятаться, чтобы их не замечали», – поясняет стилист Карина Эдрисиян.
Стилисты советуют не увлекаться темными оттенками. Одежда черного, болотного и темно-синего цвета отбрасывает тень на лицо и подчеркивает возрастные изменения кожи.
Женщина в приталенном коротком жакете и юбке-карандаш выглядит не только строже, но и старше. Стилист рекомендует сделать выбор в пользу слегка приталенных силуэтов или оверсайз. Смело меняйте обтягивающую юбку выше колена на юбку свободного кроя из летящей ткани
Не бойтесь свободного кроя пиджаков, бойтесь кофточек из легкого трикотажа.
Не забывайте про аксессуары. Старомодная сумка может не только испортить образ, но и выдать ваш возраст.
«Попробуйте использовать в своем гардеробе сумки-шопперы и сумки-пельмени», – советует Карина Эдрисиян.
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С возрастом многие женщины начинают выбирать «немаркую» одежду, полагая, что эффектные наряды уже не для них. Это большое заблуждение, уверяют стилисты.
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