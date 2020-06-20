Одежда может выдать возраст не хуже паспорта. Как этого избежать?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В гардеробе каждой женщины наверняка найдутся вещи, которые прибавляют ей возраст. Лето – самое время избавиться от неудачных нарядов.

«Многие женщины стесняются своего возраста и уже «не девичьей» фигуры. Они считают, что, прибавив в весе, не могут выглядеть привлекательно, и поэтому выбирают тусклую одежду, чтобы за ней спрятаться, чтобы их не замечали», – поясняет стилист Карина Эдрисиян.

Стилисты советуют не увлекаться темными оттенками. Одежда черного, болотного и темно-синего цвета отбрасывает тень на лицо и подчеркивает возрастные изменения кожи.

«Светлые, пастельные и яркие цвета освежают волосы, кожу, глаза. Все вместе это делает образ более гармоничным, молодым и интересным», – отмечает стилист.

Женщина в приталенном коротком жакете и юбке-карандаш выглядит не только строже, но и старше. Стилист рекомендует сделать выбор в пользу слегка приталенных силуэтов или оверсайз. Смело меняйте обтягивающую юбку выше колена на юбку свободного кроя из летящей ткани чуть ниже колена с принтами или же на плиссированную юбку.

Не бойтесь свободного кроя пиджаков, бойтесь кофточек из легкого трикотажа.

Не забывайте про аксессуары. Старомодная сумка может не только испортить образ, но и выдать ваш возраст.

«Попробуйте использовать в своем гардеробе сумки-шопперы и сумки-пельмени», – советует Карина Эдрисиян.