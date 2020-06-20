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Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»
Источник материала: СТВ
Огурцы можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший урожай удаётся далеко не всем. Растение бывает довольно капризным. Как правильно подвязать огурцы, рассказали в программе
Ольга Провоторова, научный сотрудник сектора тыквенных культур РУП «Институт овощеводства»:
Нам это позволит натягивать и регулировать натяжение стебля.
Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое.
Правильное формирование огурца позволит сократить сроки созревания и увеличить урожай. После того, как мы подвязали и сформировали огурец, его нужно полить и подрыхлить.
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Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»
Огурцы можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший урожай удаётся далеко не всем. Растение бывает довольно капризным. Как правильно...
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