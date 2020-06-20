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Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

20.06.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Огурцы можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший урожай удаётся далеко не всем. Растение бывает довольно капризным. Как правильно подвязать огурцы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

Ольга Провоторова, научный сотрудник сектора тыквенных культур РУП «Институт овощеводства»:
Огурец – это культура довольно быстро растущая, со стелящимся стеблем. Чтобы стебель не стелился по земле и не болел, его нужно подвязывать.

Для того, чтобы подвязать огурец, мы натягиваем горизонтальную шпалеру.

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

К шпалере привязываем скользящим узлом шпагат или делаем крючки.

Нам это позволит натягивать и регулировать натяжение стебля.

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

Огурец подвязываем свободной скользящей петлёй под первым настоящим листом.

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

Дальше мы подкручиваем растение по часовой стрелке под каждым междоузлием.

Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое.

Как правильно подвязать огурцы? «Подкручивать растение лучше ближе к обеду, так как с утра оно ломкое»

Правильное формирование огурца позволит сократить сроки созревания и увеличить урожай. После того, как мы подвязали и сформировали огурец, его нужно полить и подрыхлить.

Повторяйте эту манипуляцию по мере отрастания пасынков и огурцы у вас вырастут вкусные и красивые.

Люди в материале: Ольга Провоторова

 
 
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Огурцы можно найти практически на каждом огороде. Однако вырастить хороший урожай удаётся далеко не всем. Растение бывает довольно капризным. Как правильно...
 
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