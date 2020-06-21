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Год назад все обсуждали Европейские игры в Минске. Вот чем они запомнились иностранцам и белорусам
Источник материала: Tut.by
Год назад в Минске стартовали II Европейские игры. О целесообразности их проведения и уровне соревнований до сих пор ведутся дискуссии, а мы предлагаем вспомнить, чем в первую очередь запомнились эти Игры белорусам и иностранцам.
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