Год назад все обсуждали Европейские игры в Минске. Вот чем они запомнились иностранцам и белорусам

Источник материала: Tut.by

Год назад в Минске стартовали II Европейские игры. О целесообразности их проведения и уровне соревнований до сих пор ведутся дискуссии, а мы предлагаем вспомнить, чем в первую очередь запомнились эти Игры белорусам и иностранцам.