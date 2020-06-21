«Меня трясёт от злости»: в Беларуси врачи запустили флешмоб и открыто высказывают власти всё, что накипело

Источник материала: KYKY

На днях председатель Совета Республики Наталья Кочанова имела неосторожность заявить, что, когда врачи шли в профессию, они «знали про свои зарплаты» в Беларуси. Так политик ответила на вопрос о низких доходах медиков, который ей задали на встрече с инициативной группой Светланы Тихановской. Эта фраза Кочановой разозлила медработников: они запустили флешмоб под эгидой хэштега #мызналикудашли – и теперь открыто (и весьма критично) высказываются о своей работе и подобном отношении к себе. Вот некоторые из их постов.

Марина Исакова

«Когда вы шли в медицину, вы знали про свои зарплаты», сказала на днях одна высокопоставленная женщина. Поздравила так поздравила. Ничего не скажешь. Так вот, время расставить все точки над i.

Когда мы шли в медицину, #мызналикудашли. Мы мечтали помогать людям, спасать жизни и трудится на благо человечества, как бы пафосно это ни звучало. Девочка в 17 лет не думает о зарплате, она думает о жизни с присущим юношеским максимализмом.

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Когда мы поступали в медицинский университет, это было престижно. Врач был уважаемым человеком. Когда мы учились, нам говорили, что мы будущее страны. И мы верили, что спасем, что сможем, что поможем.

Когда мы начинали работать, то не спать ночами было подвигом на благо людей. Оставаться на работе допоздна было необходимо. Когда нам говорили «спасибо», мы радовалась, как маленькие дети. И тут знаменитое… «Вы знали, куда шли». Почему именно этими словами любят кидаться в сторону врачей?! Те, кто это говорят, хоть раз задумались о том, что было бы, не будь врачей?! Я задумывалась, и не раз.

Я задумываюсь каждый раз, узнавая, что кто-то из моих однокурсников ушел из медицины, уехал за границу. Это их законное право, это их логичный выбор. А на «сладкое место» в очередной раз посадили того, у кого связи, мама в министерстве.

Со мной учились целеустремленные, амбициозные, умные люди. И мне каждый раз жаль, когда они уходят! Потому что они могли бы нам помочь. Я думаю, почему так. И ответ очевиден.

Кроме низкой зарплаты, медикам постоянно тыкают фразой «ты знала, куда шла», пишут жалобы (часто необоснованные), снимают премии. Обращаются как с обслугой, иногда даже хуже. Иногда врачи постарше сами говорят эту фразу, а потом плачут украдкой в ординаторской…

Разве спасти человека, помочь забеременеть, помочь родить, сделать крутую операцию – это не подвиг?

Мы не народец, мы – Народ. Спасибо @viktar_babaryka за эти слова! Мы достойны уважения! А наши медики – Герои, а не терпилы.

Чем они отличаются от спортсменов с высокими зарплатами?! Да тем, что ответственность в миллиарды раз выше, а зарплата ниже. И именно мы держим удар перед COVID, как бы сложно это ни было.

Спасибо тем людям, которые собрались и помогают больницам в это нелегкой борьбе! Я по-прежнему хочу, чтобы мои родители, дети, друзья получали достойную медицинскую помощь. Чтобы это было возможно. Чтобы наши больницы были оборудованы так же, как и клиники для чиновников».

Кристина Макаревич

«С нашим праздником, Днем медицинского работника!

Врач – это не работа, это призвание. Это невероятно сложная и ответственная профессия. Ответственность за жизнь других людей. К нам идут со своей болью, доверяя свое здоровье и жизнь.

Путь к этой профессии очень долгий и тяжёлый. Шесть лет и впереди еще интернатура, и тогда только можно приступать к самостоятельной деятельности.

На днях одна высокопоставленная женщина сказала, что мы знали, когда шли в медицину, какие зарплаты у медиков. Вот поздравила. Я не думаю, что девочка в 17 лет думает о зарплате. Когда мы поступали в университет, #мызналикудашли, мы мечтали помогать и спасать человеческие жизни.

Вы когда-нибудь задумывались, что было, если бы не было врачей?»

Мария

«С днем медицинского работника!

Почему-то никогда не уделяла профессиональным праздникам особого внимания, но в этом году все не так. В этом году хочется говорить. #мызналикудашли – это правда. Мы шли в очень интересную профессию, в которой каждый случай – новый, каждый человек на пути – история, где блеск в глазах, даже если под ними мешки бессонной ночи, ненормированного рабочего дня. Профессия, где всегда чувствуешь себя молодым, потому что не перестаешь учиться. И лишь иногда безмерно старым, потому что ничем не можешь помочь.

Профессия, где ни на минуту нельзя забывать, что #мызналикудашли. Но и терпеть #вызналикудашли нельзя. Только искреннее уважение пациентов, их родственников, коллег и начальства, та самая поддержка, – то, что может вернуть статус нашей медицине. Если человек видит, что ему доверяют свою жизнь, жизнь своего ребенка, поверьте, этот человек сделает все, чтобы не предать этого доверия. Уважения и внимания всем нам»

Роман