В Бресте противники аккумуляторного завода готовятся к встрече с Александром Лукашенко

21 июня противники аккумуляторного завода подошли к площади Ленина на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства предприятия. Однако в это воскресенье площадь была перекрыта милицией. Люди прошли колонной по маршруту Пушкинская — Советская — проспект Машерова

Предварительно, встреча назначена на 20.00 22 июня. По словам Дмитрия Бекалюка, еще 15 июня он выслал местным властям обращение 110 жителей Бреста и района с просьбой организовать встречу с Александром Лукашенко по вопросу аккумуляторного завода.

— Мне позвонил [председатель Брестского горисполкома] Александр Рогачук и предложил встретиться по вопросу согласования возможной завтрашней встречи с президентом. Я от диалога по вопросу закрытия аккумуляторного завода никогда не откажусь. На встрече Александр Рогачук сказал, что есть вероятность, что президент захочет с нами встретиться. Состоится встреча или нет, я не знаю, — рассказал Дмитрий Бекалюк.



Список активистов, которые будут в ней участвовать, пока уточняется. По словам Дмитрия Бекалюка, он предложил пригласить инженера Демьяна Лепесевича, доцента кафедры инженерной экологии и химии УО «Брестский государственный технический университет» Сергея Басова, Владимира Мороза и других активистов.

— Я два года выступаю за здоровое будущее своих детей. Глупо сейчас не использовать возможность донести наши требования еще раз президенту и посмотреть ему в глаза. Если встреча состоится, то будет конструктивный диалог без эмоций и какой-то подоплеки. Особых иллюзий я не питаю, шансы встретиться у нас невелики, но любую законную возможность закрыть завод я буду использовать, — пояснил Дмитрий Бекалюк.







Визит президента в Брест запланирован на 22 июня. В прошлый раз Александр Лукашенко приезжал в Брест в сентябре 2019 года, когда город праздновал свое 1000-летие. Тогда он заявил, что в ситуации с аккумуляторным заводом он «конечно, на стороне людей», и добавил, что если аккумуляторный завод в Бресте будут вводить в строй, то он должен соответствовать всем экологическим стандартам. По его словам, также необходимо предоставить право местному населению провести свою экспертизу.



— Только они будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод, — заверил глава государства.







21 июня противники аккумуляторного завода пришли к площади Ленина на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства предприятия. Такие встречи проходят каждое воскресенье с 4 марта 2018 года. В этот раз площадь была перекрыта сотрудниками милиции. Причина — подготовка к визиту президента. Пройти через площадь разрешали, а оставаться на ней — нет. Тем не менее люди собрались возле памятника Ленину и на пешеходной части улицы Пушкинской.



Затем они колонной прошли по центральным улицам города: Пушкинской — Советской — проспекту Машерова. Во время движения колонны проезжающие по проспекту Машерова автомобили сигналили.

На перекрестке с бульваром Космонавтов шествие закончилось, люди разошлись. Около 13.00 оцепление с площади Ленина сняли, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. По предварительной информации, обошлось без задержаний.







