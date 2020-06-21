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«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

21.06.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К экономике теневой, на которую все же попал свет правосудия. И эта криминальная история может стать самой масштабной за всю новейшую историю Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почти полмиллиарда долларов – просто астрономическая сумма – фигурирует в материалах уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка». Деньги с целью отмывания выводились за пределы страны через иностранные банки и подставные компании. На неделе стали известны новые факты этого резонансного дела.

Чтобы распутать этот клубок хитрых схем, Беларусь сотрудничает с правоохранителями и из других государств.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Иван Тертель, председатель КГК Беларуси:
Нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Суммы не просто большие – огромные. Речь идет о громком деле «Белгазпромбанка». На этой неделе правоохранительные органы задержали одного из главных фигурантов – бывшего председателя правления Виктора Бабарико, а Комитет госконтроля поделился некоторыми материалами дела. Масштаб многих поразил: нужно признать, аферисты широкой души – люди работали по-крупному. Итак, обо всем по порядку.

Резонансное дело «Белгазпромбанка». Новые подробности

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Это бывший первый заместитель Бабарико Алексей Задойко дает показания следствию. Речь идет о суммах прибыли от рабочей схемы по итогам года. Здесь мы можем сделать вывод о том, что выводились деньги из страны много лет. Неудивительно, что сумма ущерба – почти полмиллиарда долларов. И это известно только на этом этапе следствия.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

В поле зрения правоохранителей попали в 2016 году. Тогда и начали собирать доказательную базу, искать концы. Вышли на международный уровень. В конце 2019 года после многочисленных запросов с нашими силовиками важной информацией поделились зарубежные коллеги. Мозаика начала складываться. Один из важных пазлов – латвийский банк ABLV.

Иван Тертель:
За несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов «Белгазпромбанка» было выведено свыше 430 миллионов долларов США.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Петр Петровский, политолог:
Виктор Бабарико в этих схемах не просто участник организованной преступной группировки Беларуси – он организатор и участник преступной группировки международного характера.

В среде банкиров упоминание аббревиатуры ABLV вызывает недвусмысленную улыбку. Это «стиральная машина» со стажем. Там почти все активы на пару миллиардов долларов были «серыми», а владельцы счетов – с известными фамилиями, и не только с территории бывшего СССР.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Банк ABLV институционализировал отмывку капиталов как основу своей бизнес-практики. Незаконная финансовая деятельность в банке включает в себя осуществление транзакций для сторон, связанных с юридическими лицами, находящимися в списках ООН.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Это слова заместителя главы Министерства финансов США Сигал Манделькер. В 2018 году банк закрыли, но следствие по нему идет до сих пор. Последние обыски были там в прошлое воскресенье.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Видно, ценной оказалась информация, которую вскрыли белорусы. Вообще, размах аферы поражает.

Петр Петровский:
18 государств мира являются потерпевшими. Их финансовые системы подорваны из-за его действий. И здесь главное нам сегодня – сформировать международную солидарность в борьбе с международной организованной финансовой преступностью.

Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

После того, как деньги «постирали» в Риге, в Беларусь они не возвращались. Бабарико любит рассуждать, мол, хорошо бы инвесторов привлекать. Но сам вкладываться в родную экономику не спешил. Больше по душе пришлись Кипр и Виргинские острова.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Почему так? Нравится Средиземноморье? Смеем предположить, дело в том, что там с налогами попроще. И получается классический оффшор. Из Беларуси деньги, сэкономленные на тех же налогах, отправляем в Латвию, там их выводят на свет, а затем прячем в тихую кипрскую гавань.

Петр Петровский:
Сумму, которую вывела, присвоила организованная преступная группировка, приравнивается фактически около 1 % валового внутреннего продукта Беларуси в год. То есть это не просто крупные размеры, это наглый характер преступлений.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Очень долго международные силовые структуры раскручивали это дело. И тут для его белорусского фигуранта запахло жареным. Пару месяцев назад Виктор Бабарико говорил, что политических амбиций у него нет. А тут вдруг в мае появились. А до этого вал статей в независимой от совести, но не от денег прессе.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Петр Петровский:
Давайте говорить откровенно: тот вал интервью на так называемых независимых СМИ не может быть просто так. Здесь должны разбираться соответствующие органы на факт подкупления этих средств массовой информации, что незаконно с точки зрения избирательной кампании, так как это попытки незаконной агитации, пропаганды в свою пользу в тот период, когда еще агитационной кампании не было.

Второй момент: мы видим некоторые технологии, в том числе «цветных революций», попыток организовать структуры для дальнейшего государственного переворота. А это уже другие статьи.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Расчет понятен: сесть не по экономическим преступлениям, а стать узником совести.

Петр Петровский:
Это наглый способ шантажа и авантюры, который подрывает демократичность и легитимность избирательного процесса. И если бы на сегодняшний день не было бы оперативных действий, таких, которые есть – жестких, прямолинейных и открытых, транспарентных, тогда мы бы получили бы шантаж всей Республики Беларусь одной личностью, одной преступной группировкой, его попытку политизировать финансовые собственные преступления и дискредитировать избирательный процесс.

Я даже подозреваю, что он хотел в том числе шантажировать Республику Беларусь введением Западом санкций. И поэтому наши западные партнеры, которые в том числе потерпели от финансовых преступлений Бабарико, должны быть солидарны с нами и отделять зерна от плевел, политику – от прямых преступлений экономического, финансового характера.

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

Впереди у следствия тяжелая работа – нужно докопаться до истины, ответить на многие вопросы. Например, разобраться с изъятыми электронными носителями – флешками и дисками. Вину всех фигурантов дела установит суд. 19 июня с заявлением выступила генеральная прокуратура.

Генпрокурор о фигурантах дела «Белгазпромбанка»: «Они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности»

«Установлены отмывочные схемы». Новые подробности дела «Белгазпромбанка»

И под конец – никогда нельзя забывать классику: вор должен сидеть в тюрьме, говорил известный киногерой. Актуально на все времена.

Люди в материале: Сигал Манделькер, Григорий Азаренок, Виктор Бабарико, Петр Петровский, Иван Тертель

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. К экономике теневой, на которую все же попал свет правосудия. И эта криминальная история может стать самой масштабной за всю новейшую историю...
 
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