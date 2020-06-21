Поплыли номера... Рассказываем, где искать свой или куда предложить, если нашли чужой

Источник материала: Виртуальный Брест

Дождь это всегда проблема для автовладельцев, у которых не закреплён должным образом номер на автомобиле.





Можно отдать номер любому сотруднику ГАИ или отвезти в милицию, или в ГАИ , а можно попробовать на удачу разместить информацию в соцсетях. Вы можете прислать предложение о найденном номере или поискать свой по ссылкам:

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Нашел на дороге по улице Жукова, напротив продтоваров. Писать в дс или звонить +375336413034





Найден номер 2950 ЕЕ-1

Звонить по номеру

375297253652

Утерян номер 8778-lC-1

+375336816644





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Утерян номерной знак от автомобиля, уплыл. Предположительно район Центр, ул. Гоголя. Помогите найти пожалуйста.

1093 KI-1

±375339041234

Утерян регистрационный номер 0288 КС-1 возле короны на вульке. Если кто найдет, напишите, пожалуйста, в личку или позвоните по номеру телефона +375298073516





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