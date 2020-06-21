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Поплыли номера... Рассказываем, где искать свой или куда предложить, если нашли чужой

21.06.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дождь это всегда проблема для автовладельцев, у которых не закреплён должным образом номер на автомобиле.

Поплыли номера... Рассказываем, где искать свой или куда предложить, если нашли чужой

Можно отдать номер любому сотруднику ГАИ или отвезти в милицию, или в ГАИ, а можно попробовать на удачу разместить информацию в соцсетях. Вы можете прислать предложение о найденном номере или поискать свой по ссылкам:

https://vk.com/virtual.brest - Вконтакте

https://vk.com/alarmbrest - Вконтакте

Вайбер или Телеграм - или просто в комментариях под этой новостью

Нашел на дороге по улице Жукова, напротив продтоваров. Писать в дс или звонить +375336413034

Поплыли номера... Рассказываем, где искать свой или куда предложить, если нашли чужой

Найден номер 2950 ЕЕ-1
Звонить по номеру
375297253652

Утерян номер 8778-lC-1

+375336816644

Поплыли номера... Рассказываем, где искать свой или куда предложить, если нашли чужой

писать сообщение по ссылке

Утерян номерной знак от автомобиля, уплыл. Предположительно район Центр, ул. Гоголя. Помогите найти пожалуйста.
1093 KI-1
±375339041234

Утерян регистрационный номер 0288 КС-1 возле короны на вульке. Если кто найдет, напишите, пожалуйста, в личку или позвоните по номеру телефона +375298073516

Поплыли номера... Рассказываем, где искать свой или куда предложить, если нашли чужой

писать по ссылке

 
Теги: Новости
 
 
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