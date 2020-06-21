|
Поплыли номера... Рассказываем, где искать свой или куда предложить, если нашли чужой
21.06.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дождь это всегда проблема для автовладельцев, у которых не закреплён должным образом номер на автомобиле.
Можно отдать номер любому сотруднику
Нашел на дороге по улице Жукова, напротив продтоваров. Писать в дс или звонить +375336413034
Найден номер 2950 ЕЕ-1
Утерян номер 8778-lC-1
+375336816644
Утерян номерной знак от автомобиля, уплыл. Предположительно район Центр, ул. Гоголя. Помогите найти пожалуйста.
Утерян регистрационный номер 0288 КС-1 возле короны на вульке. Если кто найдет, напишите, пожалуйста, в личку или позвоните по номеру телефона +375298073516
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дождь это всегда проблема для автовладельцев, у которых не закреплён должным образом номер на автомобиле. Можно отдать номер любому сотруднику ГАИ или отвезти в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)