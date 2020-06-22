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"Мы должны защитить Германию от России": Трамп раскритиковал "Северный поток-2"

22.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дональд Трамп также упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО.


Иллюстрация REUTERS 

Президент США Дональд Трамп на предвыборной встрече со сторонниками раскритиковал газопровод "Северный поток - 2", из-за которого Берлин платит Москве "миллиарды долларов". Об этом сообщает DW.

На предвыборной встрече со своими сторонниками в городе Талса в штате Оклахома Трамп заявил, что Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод". 

"Мы должны защитить Германию от России", - призвал глава Белого дома. 

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. 


Работы по строительству "Северного потока - 2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Кроме того, президент США вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. 

В течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов", утверждает глава Белого дома. 

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.
 
 
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Дональд Трамп также упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО.
 
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