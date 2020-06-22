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22 чэрвеня — Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны

22.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

 

У гэты дзень 79 год таму наша краіна прыняла на сябе першы ўдар фашысцкай Германіі. Нягледзячы на гераічнае супраціўленне, мужнасць і адвагу, войскі Заходняга фронту не змаглі спыніць наступленне ворага, які імкліва рваўся на ўсход.
Жудасныя здзекі над мірнымі жыхарамі, карныя аперацыі, разбураныя і спаленыя гарады і вёскі не скарылі савецкі народ: усе, ад малога да вялікага, уключыліся ў барацьбу супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, браліся за зброю, папаўнялі рады партызанскіх атрадаў. І вызвалілі родную зямлю ад ненавіснага ворага, заваявалі Вялікую Перамогу, якой сёлета 75 год. Семдзесят gzwm год над намі – мірнае блакітнае неба. Мы ўдзячныя за гэта ўсім, хто адстаяў мір і незалежнасць нашай краіны!

«Эх, путь-дорожка фронтовая…»

Детям и внукам кировчанина Михаила Петровича Каранкевича, которого уже нет с ними, всегда служат примером его военная биография, жизненная позиция, они свято хранят воспоминания о родном человеке…

22 чэрвеня — Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны

Семья Каранкевичей из Хомич была многодетной. Старший Михаил родился в 1922 году. Дети во всем помогали родителям, простым труженикам. Окончив 7 классов, Миша пошел на курсы шоферов. Потом работал в райсоюзе, мечтал о том, как встанет на ноги, заработает денег и семье поможет…
Да только все перечеркнула проклятая война. Немцы оккупировали Кировский район и сразу начали устанавливать свой порядок. Гоняли людей на работы, вербовали в полицию. По Кировску прошел слух, что в лесах организуются партизанские отряды. Михаил вместе с товарищами направились туда. Собирали сведения о количественном составе немецких соединений, их передвижениях, приносили в партизанский лагерь продукты, хлеб. Но фашистские прихвостни выследили и выловили парней. Их посадили в Кировскую тюрьму, потом – в Бобруйскую. Держали впроголодь, избивали.
Затем на железнодорожной станции вместе с другими людьми погрузили в вагоны-«телятники», которые выехали в Марьину Горку. Прошел слух, что молодежь отправят на работы в Германию. Полы в товарняке были дырявые, вот и сообразил Михаил взломать их. Голыми руками парни сделали это.Где-то под Осиповичами несколько человек на ходу поезда, рискуя жизнью, выскочили в эту дыру и бросились в лес. По дороге Михаил потерял один ботинок, так и бежал по уже промерзшей земле.
На станции фашисты обнаружили пропажу и направили погоню с собаками. Но беглецы сумели уйти от нее: снова помог лес. Голодные, прячась днем, шли по ночам. Попали в Кличевские леса, в партизанский отряд под командованием Игната Зиновьевича Изоха. С мужеством и отвагой воевали партизаны с ненавистным врагом. Михаил по натуре был смелым, дерзким, смекалистым парнем двухметрового роста, командовние было им довольно.
Позднее его свалил тиф. Много дней и ночей метался Михаил, борясь с болезнью. И молодой организм ее победил.
Когда Могилевщина была освобождена от фашистских захватчиков, Михаила призвали в армию. Он попал на фронт в танковую бригаду, где служил военным шофером.
В Польше при форсировании р.Висла он подвозил снаряды к танкам под сильным огнем противника и был серьезно ранен в правую руку. Но, несмотря на ранение, доставил снаряды к танкам и вывел свою машину в укрытие…
Солдат был удостоен высокой награды Родины – ордена Красной Звезды.
Были госпитали, операции. Каранкевичу ампутировали палец правой руки. Несмотря ни на какие трудности, его всегда отличало большое жизнелюбие.
После войны он вернулся в родной район. Встретил красавицу Ольгу, которая стала его женой. В семье родились два сына и дочь. Дети выросли достойными людьми, получили высшее образование. А сам Михаил Петрович всегда жалел, что не смог учиться.
М.П.Каранкевич работал шофером в райсоюзе, на льнозаводе, механиком в строительной организации. И его везде уважали как человека слова и дела.
Бывший солдат очень любил «Песенку фронтового шофера» и напевал: «Эх, путь-дорожка фронтовая…». Воспоминаниями о войне охотнее делился в мужской компании, и часто слушателем был младший двоюродный брат Анатолий Климчик, которому те рассказы навсегда врезались в память.
К сожалению, Михаила Петровича не стало очень рано. Он ушел из жизни в 51 год, не застав почти никого из своих внуков.
Для семьи Каранкевичей этот год – особый: их отец, дед и прадед внес свой вклад в завоевание Великой Победы, 75 лет – мир над нашей Родиной.
Людмила ЛУКАНОВИЧ, внештатный корреспондент.
Фото из семейного архива.

 
 
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﻿  У гэты дзень 79 год таму наша краіна прыняла на сябе першы ўдар фашысцкай Германіі. Нягледзячы на гераічнае супраціўленне, мужнасць і адвагу, войскі...
 
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