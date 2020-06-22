Лукашенко: подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом на пути к Победе

Источник материала: Виртуальный Брест

Подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом советского народа на пути к Победе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства отметил, что сегодня в Беларуси и других странах вспоминают трагическую дату начала Великой Отечественной войны, ее первых жертв и первых героев.

Говоря о начале войны, Президент напомнил, что мирные жители приграничья и советские воины встретили утро 22 июня 1941 года под грохот снарядов и свист пуль, но повели себя смело и самоотверженно, а потому вошли в историю как настоящие патриоты, стоявшие насмерть за родную землю.





Александр Лукашенко отметил, что на захват Брестской крепости фашисты планировали потратить не более восьми часов, но ее гарнизон держался около месяца. "Это дольше, чем противостояли Гитлеру до сего времени порабощенные страны, - обратил внимание белорусский лидер. - А при взятии цитадели противник потерял в три раза больше солдат и офицеров, чем за всю польскую кампанию. Немецкому командованию уже к вечеру 22 июня пришлось отдать приказ о прекращении штурма. И это стало первым отступлением абсолютно непобедимой до того дня армии".





В Беларуси, по словам Президента, всегда будут помнить о подвиге тех, кто защищал Брестскую крепость. "Потому что в них - величие и сила духа людей, которые не покорились, - подчеркнул он. - Именно тогда, когда не сдаваясь умирали последние защитники крепости, враг был повержен психологически. И это был первый шаг советского народа на пути к величайшей Победе нового времени".

Александр Лукашенко отметил, что Брестская крепость стала непреодолимой преградой для фашистов, которые так и не дошли до Москвы за шесть недель, как планировали. "И в тот день захватчики повторили неусвоенный исторический урок: народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом. Очень созвучно с нашим временем. Здесь сражались представители более тридцати национальностей. И все они выполнили свой священный долг. Они защищали свою Родину, хотя родились за тысячи километров от Бреста", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что подвиг Брестского гарнизона стал символом несокрушимости братских народов и общим достоянием бывших республик Советского Союза. "Но, к сожалению, не все граждане этих теперь уже независимых государств видят себя наследниками той героической истории. Очень жаль, - заметил Президент. - У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран. Но я глубоко убежден, что народная память победит и в наши дни".

Каждый год, по его словам, это подтверждает праздник 9 Мая. "Мы видим‚ как даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник. Потому что память о героях, спасших многие страны от рабства и геноцида, - это то, что лежит в основе национальной гордости всех, кто является и считает себя наследниками победителей, Победы", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности сохранения памяти о событиях войны, чтобы подобное в истории больше не повторилось. "Как только мы это забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну. Вот поэтому мы сегодня в ранее утро пришли сюда - чтобы никогда не повторилось то, что было здесь, - сказал он.- Это не просто рядовой ритуал. Это память, для того чтобы мы с вами, наши дети никогда не столкнулись с такими проблемами".