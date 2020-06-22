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60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке

22.06.2020 08:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь возгорания составляет около 60 тысяч гектаров.

60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке

60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке

Огонь приближается к водохранилищу, на берегах которого расположены жилые дома, а также гидроэлектростанция. О пострадавших пока не сообщается.

60 тысяч гектаров леса горят в Квебеке

На тушении пожара заняты около 50 спасателей. Ликвидации возгорания мешает жаркая и сухая погода, установившаяся в последние недели на востоке Канады.

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Новости Канады. Крупный лесной пожар бушует в восточной канадской провинции Квебек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь возгорания составляет...
 
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