15 дней – без виз, 10 – без регистрации. Что еще изменится в правах иностранцев в Беларуси с 1 июля?

"Брестская газета" . В Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее -Закон) внесены существенные изменения, направленные на либерализацию и более широкую реализацию прав иностранных граждан в Беларуси, на повышение туристической, инвестиционной привлекательности нашей страны, развитие деловых и частных контактов граждан, выполнение международных обязательств в сфере миграции и эффективное регулирование миграционных процессов, пишет





Как прокомментировал «Вечерке» первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси - начальник управления по миграции и работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства полковник милиции Виталий НАУМЧИК, с 1 июля Закон освобождает от обязанности регистрироваться в органах внутренних дел или Министерстве иностранных дел иностранцев, прибывших на срок до десяти суток. То есть, если иностранец прибыл в Беларусь и поселился ПО ЧАСТНОМУ АДРЕСУ на срок, не превышающий 10 суток, он НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ как временно пребывающий. В настоящее время без регистрации можно пребывать не более 5 суток (кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, которые заключили межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации). Пожелания о продлении 5-суточного периода неоднократно высказывали гости безвизовой зоны Брест Гродно , которые имеют право въезжать на территорию приграничных районов наших областей на срок до 15 суток. Пять дней для таких туристов было недостаточно, тем более что день приезда и день отъезда считаются за полные сутки, уточняет начальник Управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома, подполковник милиции Юрий БРАЗИНСКИЙ.





«Вопреки трактовкам некоторых сайтов, - вносит ясность Виталий Наумчик, - полного перехода на электронную регистрацию через единый портал электронных услуг (portal.gov.by) с 1 июля не произойдет. У граждан сохранится альтернативная возможность - лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту временного пребывания и оформить регистрацию, если вы живете не в гостинице и не в санатории, и притом дольше 10 дней».





C 1 июля, по новой редакции Закона, гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агроэкотуризма не будут осуществлять регистрацию иностранцев, временное пребывающих в Республике Беларусь, в течение всего срока их заселения, будь то 10 суток или больше. Указанные субъекты теперь будут просто информировать ОВД о таких иностранцах с помощью портала электронных услуг, либо автоматизированной системы «Гостиницы», либо иным способом. Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их пребывания: туризм, деловая или частная поездка.





Изменился срок, в течение которого иностранцы обязаны при перемене места временного пребывания или временного проживания зарегистрироваться по новому месту временного пребывания или обратиться по вопросу внесения изменений в марку «Дазвол на часовае пражыванне». Раньше на это отводилось пять суток, без учета рабочих и выходных дней, отныне четко указано - три рабочих дня.





Расширен перечень оснований получения разрешения на временное проживание иностранцами, прибывающими в страну для обучения. Данное изменение, как ожидается, позволит вузам привлекать на обучение в Беларусь больше иностранных студентов, увеличить экспорт образовательных услуг, упорядочить довузовскую подготовку.





Для высококвалифицированных иностранных работников будут выдаваться разрешения на временное проживание сроком до двух лет (для других категорий - до одного года). При этом снижен с семи лет до трех ценз временного проживания таких иностранцев для последующего получения разрешения на постоянное проживание.









«Критерии отнесения иностранца к высококвалифицированным специалистам прописаны в Законе о внешней трудовой миграции. Основные - это стаж работы по специальности не менее пяти лет, документ, подтверждающий соответствующее образование, и зарплата в размере, превышающем 15-кратный размер минимальной з/п в Республике Беларусь», - поясняет Виталий Наумчик.





Также снижен с семи до пяти лет срок временного проживания, необходимый для получения иностранцами в дальнейшем вида на жительство в Беларуси.





Разрешение на временное проживание с 1 июля может быть выдано не только несовершеннолетним детям иностранца, но и достигшим 18-летнего возраста детям, если они признаны нетрудоспособными, не состоят в браке и находятся на иждивении родителя/усыновителя.





Если иностранец осуществляет инвестиции на территории Беларуси, он также может получить разрешение на постоянное проживание. Однако если раньше необходимый минимальный размер инвестиции исчислялся в валюте и составлял 150 000 евро, то в новой редакции указывается сумма 15 000 базовых величин (на сегодня 405 тысяч рублей).





Изменения в Законе также направлены на упрощение порядка принятия компетентными органами решений об отказе в выдаче визы для въезда или во въезде в страну, а также на реализацию права иностранцев на надлежащее информирование об этом. С 01.07.2020 г. по запросам иностранцев, в том числе через официальный сайт Министерства внутренних дел, им будет безвозмездно предоставлена информация о фактических обстоятельствах и основаниях, сроках их включения в Список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.





«В Законе также уточняются права иностранцев и их представителей на обжалование решений государственных органов, принятых при осуществлении административных процедур, - обращает наше внимание Виталий Наумчик. - С этой же целью предусмотрено разграничение порядка подачи жалоб, сроков их рассмотрения, компетенции государственных органов, рассматривающих те или иные жалобы. Кроме того, указанные нормы будут определять право компетентного органа, рассматривающего жалобу, на восстановление срока подачи жалобы (в случае, когда такой срок пропущен по уважительной причине), а также порядок уведомления иностранцев и их представителей о принятых по жалобам решениях и сроке вступления этих решений в силу. Указанные изменения и дополнения направлены на обеспечение прав иностранцев, пострадавших от неправомерных административных и иных решений, действий или бездействия государственных органов Республики Беларусь».





«Несомненно, изменения в Законе послужат тому, чтобы регулирование миграционных процессов в Республике Беларусь, с учетом международного контекста миграции, получило дополнительный стимул и вышло на качественно более высокий уровень решения», - подытожил первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.











