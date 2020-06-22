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В Каменце при пожаре в общежитии пострадала женщина
22.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Каменце работники
Сигнал о пожаре в общежитии на улице Панфиловцев поступил спасателям 21 июня в 15.47. Когда подразделения МЧС прибыли на место, из окна на втором этаже шел дым. Звено газодымозащитной службы провело разведку, на полу в жилой комнате была найдена женщина. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" ее госпитализировали в больницу. Эвакуация других жильцов не потребовалась.
Огнеборцы локализовали и ликвидировали
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В Каменце работники МЧС спасли женщину при пожаре в общежитии, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Сигнал о пожаре в общежитии на улице...
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