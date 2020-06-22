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В Каменце при пожаре в общежитии пострадала женщина

22.06.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменце работники МЧС спасли женщину при пожаре в общежитии, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Каменце при пожаре в общежитии пострадала женщина

Сигнал о пожаре в общежитии на улице Панфиловцев поступил спасателям 21 июня в 15.47. Когда подразделения МЧС прибыли на место, из окна на втором этаже шел дым. Звено газодымозащитной службы провело разведку, на полу в жилой комнате была найдена женщина. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" ее госпитализировали в больницу. Эвакуация других жильцов не потребовалась.

В Каменце при пожаре в общежитии пострадала женщина
 В Каменце при пожаре в общежитии пострадала женщина

Огнеборцы локализовали и ликвидировали пожар. В результате повреждены матрас, закопчены стены и потолок, мебель и другое имущество в комнате. Причина происшествия устанавливается. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.

 
 
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  В Каменце работники МЧС спасли женщину при пожаре в общежитии, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Сигнал о пожаре в общежитии на улице...
 
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