 В Каменце при пожаре в общежитии пострадала женщина

Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменце работники МЧС спасли женщину при пожаре в общежитии, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





Сигнал о пожаре в общежитии на улице Панфиловцев поступил спасателям 21 июня в 15.47. Когда подразделения МЧС прибыли на место, из окна на втором этаже шел дым. Звено газодымозащитной службы провело разведку, на полу в жилой комнате была найдена женщина. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" ее госпитализировали в больницу. Эвакуация других жильцов не потребовалась.







Огнеборцы локализовали и ликвидировали пожар . В результате повреждены матрас, закопчены стены и потолок, мебель и другое имущество в комнате. Причина происшествия устанавливается. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожности при курении.