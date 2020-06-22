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ЦИК: подписи для регистрации кандидатами в президенты сдали 7 претендентов

22.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полный пакет документов для регистрации пока подала только одна инициативная группа – самого популярного альтернативного потенциального кандидата Виктора Бабарико.

Инициативные группы семи претендентов в президенты сдали в территориальные избирательные комиссии подписи для проверки, сообщили Sputnik в Центризбиркоме Беларуси.

Сбор и подача подписей в территориальные избирательные комиссии завершились в Беларуси 19 июня, а уже с 20 июня потенциальные кандидаты могут подавать документы для регистрации.

Как сообщили в понедельник в ЦИК, пакет документов для регистрации на данный момент подала только одна инициативная группа – экс-банкира Виктора Бабарико.

Несмотря на арест, Бабарико может участвовать в предвыборной гонке, ограничением стало бы лишь признание судом его виновности.

В целом же, как проинформировали в Центризбиркоме, подписи сдали представители семи инициативных групп. "О количестве сданных подписей мы будем знать к 30 июня", - уточнили в ЦИК.

Ранее о сборе не менее 100 тысяч подписей заявляли в штабах следующих претендентов: Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Светланы Тихановской.

Из 15 зарегистрированных инициативных групп две (Олега Гайдукевича и Натальи Кисель) заявили о выходе из гонки, остальные шесть претендентов не собрали необходимое число подписей.

Регистрация кандидатов в президенты должна состояться до 14 июля.

Выборы преиздента назначены на 9 августа.
 
 
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Полный пакет документов для регистрации пока подала только одна инициативная группа – самого популярного альтернативного потенциального кандидата Виктора...
 
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