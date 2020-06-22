Чемпионка мира по стрельбе умерла после осложнений, возникших во время родов

Источник материала: ОНТ

Спортсменка из Сербии, 30-летная Бобана Момчилович-Величкович, скончалась из-за осложнений, возникших во время родов. Об этом сообщается на сайте Федерации стрелкового спорта страны.

За свою карьеру она завоевала титул чемпионки мира по стрельбе, а также много раз выигрывала чемпионаты Европы.

Бобана Момчилович-Величкович стала мамой 20 дней назад, но во время родов у нее появились осложнения, врачи все это время боролись за ее жизнь. Последние семь дней спортсменка провела в коме, из которой выйти не смогла. С ребенком все в порядке.

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram