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Чемпионка мира по стрельбе умерла после осложнений, возникших во время родов
Источник материала: ОНТ
Спортсменка из Сербии, 30-летная Бобана Момчилович-Величкович, скончалась из-за осложнений, возникших во время родов. Об этом
За свою карьеру она завоевала титул чемпионки мира по стрельбе, а также много раз выигрывала чемпионаты Европы.
Бобана Момчилович-Величкович стала мамой 20 дней назад, но во время родов у нее появились осложнения, врачи все это время боролись за ее жизнь. Последние семь дней спортсменка провела в коме, из которой выйти не смогла. С ребенком все в порядке.
Фото: Global Look Press
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Спортсменка из Сербии, 30-летная Бобана Момчилович-Величкович, скончалась из-за осложнений, возникших во время родов. Об этом сообщается на сайте Федерации...
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