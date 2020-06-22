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«Гомсельмаш» передал новый зерноуборочный комбайн сельскохозяйственной академии

22.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за парты в поля! Будущие аграрии смогут обучаться на новом зерноуборочном комбайне. Его сельхозакадемии передал «Гомсельмаш».

Главное преимущество – бортовая информационно-управляющая система. Авто-контроль, диагностика, предупреждение о нештатных режимах работы. Есть даже возможность настроить машину под определённые культуры и условия. Исследование этой модели комбайна также включили в учебный процесс академии.

«Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохтехники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов. Под брендом «Палессе» холдинг выпускает десятки моделей, которые сегодня работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Китая, стран Балтии.

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Из-за парты в поля! Будущие аграрии смогут обучаться на новом зерноуборочном комбайне. Его сельхозакадемии передал «Гомсельмаш». Главное преимущество – бортовая...
 
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