«Гомсельмаш» передал новый зерноуборочный комбайн сельскохозяйственной академии

Источник материала: ОНТ

Из-за парты в поля! Будущие аграрии смогут обучаться на новом зерноуборочном комбайне. Его сельхозакадемии передал «Гомсельмаш».

Главное преимущество – бортовая информационно-управляющая система. Авто-контроль, диагностика, предупреждение о нештатных режимах работы. Есть даже возможность настроить машину под определённые культуры и условия. Исследование этой модели комбайна также включили в учебный процесс академии.

«Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохтехники, входит в число лидеров мирового рынка комбайнов. Под брендом «Палессе» холдинг выпускает десятки моделей, которые сегодня работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Китая, стран Балтии.

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