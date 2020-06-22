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Адвокат рассказал, почему Ефремов сел пьяным за руль

22.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Адвокат рассказал, почему Ефремов сел пьяным за руль

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему артист сел за руль, будучи пьяным, сообщает «Собеседник».

Он рассказал, что в день аварии был православный праздник, поэтому Ефремов решил выпить. При этом в тот же день ему позвонил друг с Украины и сообщил, что его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии. Однако границы с Украиной пока закрыты, поэтому друг Ефремова попросил его съездить в больницу и помочь по возможности.

Также он добавил, что версия, согласно которой Ефремов выпил после признания своей дочери Анны Марии в нетрадиционной ориентации, не соответствует действительности.

Любопытно, что недавно адвокат Ефремова рассказывал другую версию, почему актер выпил перед тем, как сесть за руль. Несколько дней назад он сообщил, что у Ефремова умер близкий человек, поэтому тот решил принять спиртное.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, почему артист сел за руль, будучи пьяным, сообщает «Собеседник». Он рассказал, что в день аварии был...
 
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