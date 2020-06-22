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Пограничники отдали дань памяти погибшим в первые дни Великой Отечественной войны

22.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Этим утром отдали дань памяти погибшим в первые дни и часы Великой Отечественной и воины-пограничники. На белорусских заставах первыми приняли бой и не отступили.

В Минске венки, по традиции, легли к монументу Победы. Кроме руководства Государственного пограничного комитета на площадь пришли ветераны ведомства. А на вахту у Вечного огня заступили солдаты роты почётного караула.

Митинги-реквием этим утром прошли во всех пограничных группах и отрядах страны. 22-го июня 1941-го удар фашистских войск отражали более 80 тысяч защитников западной границы. 

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Теги: Минск
 
 
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Этим утром отдали дань памяти погибшим в первые дни и часы Великой Отечественной и воины-пограничники. На белорусских заставах первыми приняли бой и не отступили. ...
 
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