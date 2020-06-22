Пограничники отдали дань памяти погибшим в первые дни Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Этим утром отдали дань памяти погибшим в первые дни и часы Великой Отечественной и воины-пограничники. На белорусских заставах первыми приняли бой и не отступили.

В Минске венки, по традиции, легли к монументу Победы. Кроме руководства Государственного пограничного комитета на площадь пришли ветераны ведомства. А на вахту у Вечного огня заступили солдаты роты почётного караула.

Митинги-реквием этим утром прошли во всех пограничных группах и отрядах страны. 22-го июня 1941-го удар фашистских войск отражали более 80 тысяч защитников западной границы.

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