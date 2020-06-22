ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной

22.06.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной

22-ое июня – скорбная дата для Беларуси. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной. Война началась 79 лет назад и оставила печальный след в истории почти каждой семьи.

После четырех утра прогремели удары артиллерии и реактивных минометов. Каждые четыре минуты огонь продвигался на 100 метров восточнее. На белорусской земле первым испытание принял Брест. На пути врага стойкой преградой стала Брестская крепость. Противник рассчитывал взять цитадель за восемь часов, но защитники почти месяц удерживали оборону. За время сражений в крепости погибло около двух тысяч советских военнослужащих и почти семь тысяч попали в плен. Брестская крепость сегодня – символ несокрушимого мужества и силы духа всего Советского народа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22-ое июня – скорбная дата для Беларуси. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной. Война началась 79 лет назад и оставила печальный след в истории почти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (+видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика