Источник материала: ОНТ

22-ое июня – скорбная дата для Беларуси. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной. Война началась 79 лет назад и оставила печальный след в истории почти каждой семьи.

После четырех утра прогремели удары артиллерии и реактивных минометов. Каждые четыре минуты огонь продвигался на 100 метров восточнее. На белорусской земле первым испытание принял Брест. На пути врага стойкой преградой стала Брестская крепость. Противник рассчитывал взять цитадель за восемь часов, но защитники почти месяц удерживали оборону. За время сражений в крепости погибло около двух тысяч советских военнослужащих и почти семь тысяч попали в плен. Брестская крепость сегодня – символ несокрушимого мужества и силы духа всего Советского народа.

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