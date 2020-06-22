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Домрачева высказалась о предстоящих выборах в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Одна из самых известных и титулованных белорусских спортсменок Дарья Домрачева также не обошла тему предстоящих выборов. Она написала о своем отношении к ним в Instagram. И ее сложно обвинить в пристрастии к какому-либо конкретному кандидату.
— На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране.
Точно также, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Мое право и обязанность, как гражданина — прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю родную мирную Беларусь!» — написала Дарья.
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«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам Президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ».
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