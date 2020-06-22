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Домрачева высказалась о предстоящих выборах в Беларуси

22.06.2020 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из самых известных и титулованных белорусских спортсменок Дарья Домрачева также не обошла тему предстоящих выборов. Она написала о своем отношении к ним в Instagram. И ее сложно обвинить в пристрастии к какому-либо конкретному кандидату.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 22 Июн 2020 в 1:11 PDT

— На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране.

Точно также, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Мое право и обязанность, как гражданина — прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю родную мирную Беларусь!» — написала Дарья.

 
 
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«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам Президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ».
 
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