Домрачева высказалась о предстоящих выборах в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Одна из самых известных и титулованных белорусских спортсменок Дарья Домрачева также не обошла тему предстоящих выборов. Она написала о своем отношении к ним в Instagram. И ее сложно обвинить в пристрастии к какому-либо конкретному кандидату.

— На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: «Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране.

Точно также, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям. Мое право и обязанность, как гражданина — прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю родную мирную Беларусь!» — написала Дарья.