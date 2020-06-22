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Домрачева: Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране

22.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитая белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Дарья Домрачева осторожно прокомментировали ситуацию в стране.



О своем отношении к выборам в Беларуси спортсменка рассказала в своем Инстаграме.

«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям.

Мое право и обязанность, как гражданина – прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!», – написала Домрачева.
 
 
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Знаменитая белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Дарья Домрачева осторожно прокомментировали ситуацию в стране.
 
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