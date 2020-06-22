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Домрачева: Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране
Источник материала: Партизан
Знаменитая белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Дарья Домрачева осторожно прокомментировали ситуацию в стране.
О своем отношении к выборам в Беларуси спортсменка рассказала в своем Инстаграме.
«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям.
Мое право и обязанность, как гражданина – прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!», –
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Знаменитая белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Дарья Домрачева осторожно прокомментировали ситуацию в стране.
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