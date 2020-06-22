Домрачева: Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране









О своем отношении к выборам в Беларуси спортсменка рассказала в своем Инстаграме.





«На многочисленные вопросы о моем отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь, хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ: я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям.



