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ЦИК: Подписи для регистрации кандидатами в президенты сдали 7 претендентов

22.06.2020 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициативные группы семи претендентов в президенты сдали в территориальные избирательные комиссии подписи для проверки, сообщили TUT.BY в Центризбиркоме Беларуси.


Фото: Глеб малофеев, TUT.BY

Сбор подписей завершился 19 июня. В тот же день все претенденты должны были сдать собранные подписи в избирательные комиссии. Количество сданных подписей в ЦИК не называют.

— Информация будет после проверки подписей, после 30 июня, — сказали TUT.BY в ЦИК.

Ранее о сборе необходимых 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты заявили Александр Лукашенко (порядка 2 миллионов подписей), Виктор Бабарико (434 тысячи подписей), Валерий Цепкало (200 тысяч подписей), Светлана Тихановская (более 100 тысяч подписей), Анна Канопацкая (более 100 тысяч подписей), Андрей Дмитриев (100 тысяч подписей), Сергей Черечень (106 тысяч подписей).

Также 20 июня команда Виктора Бабарико подала документы на регистрацию его кандидатом в президенты.

 
 
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Количество сданных подписей ЦИК назовет после проверки - 30 июня.
 
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