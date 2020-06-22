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В Гомеле в результате столкновения лодки с плавучим краном погиб рыбак
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня около восьми утра в Гомеле на реке Сож столкнулись лодка и плавучий кран. Возбуждено уголовное дело.
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Лодка перевернулась и затонула. Один из двух рыбаков успел схватиться за трос на плавкране, а второй – ушёл под воду. Дежурившие на берегу работники ОСВОД вытащили 73-летнего гомельчанина на сушу и передали его медикам.
Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Через сутки пациент скончался. В отношении капитана буксира возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.314 УК РБ.
Допрашиваются члены экипажа теплохода и руководство речного порта, запрошены документы, которые регламентируют эксплуатацию плавательных средств. Назначено проведение ряда экспертиз.
Если вам что-либо известно о данном происшествии, сообщите об этом по телефонам: 69-30-50, (8029) 33-33-205.
Ранее стало известно, что на реке Сож в Гомеле пострадали два рыбака.
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Новости Беларуси. 14 июня около восьми утра в Гомеле на реке Сож столкнулись лодка и плавучий кран. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает УСК по Гомельской...
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