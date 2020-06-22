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Состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине начала войны

22.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня у Братской могилы воинов и партизан, погибших при освобождении Несвижа состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине начала войны.

Участие в нем приняли заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Круглик, заместитель начальника Михаил Мацель, председатель районного совета ветеранов Геннадий Пашковский,  первый секретарь РК ОО “БРСМ” Екатерина Ковешникова.

22 июня в 4 часа утра 79 лет назад без объявления войны Германия напала на Советский Союз. Этот день стал роковым днем для миллионов жителей той великой страны. 3 часа 58 минут… Стрелки часов отсчитывали последние секунды мирной жизни. Впереди четыре года войны — страшной, жестокой, кровопролитной…

Захватчики оккупировали территорию страны, разрушили города, сожгли деревни, но не смогли сломить мужество людей, которые победили в этой тяжелейшей войне.

На фронте и в тылу наши деды и прадеды делали все, чтобы выстоять и дать врагу отпор. Многие не вернулись к своим семьям, остались на полях сражений, заплатив самую высокую цену за то, чтобы многие поколения белорусов жили под мирным небом. Наша задача – сохранить благодарную память о них и защитить правду о тех событиях.

Участники митинга возложили цветы к Братской могиле и почтили память погибших минутой молчания.

Состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине начала войны

Состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине начала войны

“НН”.

 


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Сегодня у Братской могилы воинов и партизан, погибших при освобождении Несвижа состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине начала войны. Участие в
 
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